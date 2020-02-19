Дмитрий Иванов устал от публичных разборок со своей пока еще законной супругой Лолитой и «в самый последний раз» обратился к ней и ее адвокату Сергею Жорину.

«Прошу впредь оставить меня в покое, не приглашать на передачи, не просить официальных комментариев и не задавать лишних вопросов. Впервые за четыре месяца, а именно на такой период искусственно растянули, точнее, превратили в фарс, обычный бракоразводный процесс, у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и незачем!» — заявил Дмитрий, которому явно уже надоело разводиться с Милявской на глазах у всей страны.