«Теперь понимаю Цекало»: Дмитрий Иванов хочет поскорее забыть о браке с Лолитой

А воз и ныне там. Лолита и Дмитрий Иванов никак не могут урегулировать свои разногласия и разойтись восвояси. Ходят они в другие стороны — на различные ток-шоу.

19 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Дмитрий Иванов устал от публичных разборок со своей пока еще законной супругой Лолитой и «в самый последний раз» обратился к ней и ее адвокату Сергею Жорину.

«Прошу впредь оставить меня в покое, не приглашать на передачи, не просить официальных комментариев и не задавать лишних вопросов. Впервые за четыре месяца, а именно на такой период искусственно растянули, точнее, превратили в фарс, обычный бракоразводный процесс, у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и незачем!» — заявил Дмитрий, которому явно уже надоело разводиться с Милявской на глазах у всей страны.

Иванов отметил, что его пытались выставить кем угодно: и альфонсом, и оленем, и даже многоженцем. «Теперь я начинаю понимать, почему Цекало не давал никаких интервью: он хотел как можно скорее забыть о браке с Лолитой и обо всем, что с ним связано. В моем случае все хорошее, что было за эти 10 лет, перечеркнуто ужасным финалом: этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило», — заявил Иванов.

Также фитнес-тренер обратился напрямую к Сергею Жорину и яростно опроверг его скандальные заявления по поводу того, что Дмитрий якобы пичкал супругу опасными БАДами.

Лолита и Александр Цекало

«Ты серьезно? Для человека, который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, продолжает пить/курить/неправильно питаться и, главное, работать на износ на шестом десятке? В погоне за пиаром, делая лживые заявления, ты забыл, что представляешь закон! Теперь я понимаю, за что тебя хотели лишить адвокатского статуса», — отметил Иванов.

Дмитрий отметил, что надеется официально развестись 13 марта, когда состоится финальное заседание суда.

Многие поклонники удивлены: почему Лолита позволяет Жорину «так себя унижать»? Иванов, кажется, знает на этот вопрос точный ответ. «Здесь все просто! Он специально затягивает процесс и просто тупо доит клиента, пока он идет», — написал тренер в комментариях.

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«Я вас искренне поддерживаю, поражена вашей мудростью и тактичностью. Важно сохранить человеческое лицо, у вас это прекрасно выходит. В Лолите просто разочарование полное», «Дима, сил вам и терпения», «Ответ достойный, этим все сказано», — практически единогласно поддержали Иванова фолловеры.

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Комментарии

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  • И еще скажу... Лолите - "месть- блюдо, которое подают холодным". А Дмитрию - не надо их останавливать словами, просто собрать весь компромат из домашнего видео, и в путь!
  • Лолита пропитая, опустилась, зачем это шум и грязь, отпусти и живи дальше.
  • Он выглядит более адекватным, чем Лолита, это факт! Если отрешиться от ее "друзей" из шоу-биза, которые все лицемеры, типо ее защищают от негодяя изменщика, то по сути она ужасно себя ведет! Просто позор, ладно , если б в 30 развод и первый брак, а так....

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