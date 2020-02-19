«Главная ошибка моей жизни — развод»: Бен Аффлек озвучил причину расставания с Дженнифер Гарнер

На днях Бен Аффлек дал большое интервью, в котором рассказал о своей зависимости от спиртного. Она привела к тому, что актер расстался с Дженнифер Гарнер и лишился роли Бэтмена.

19 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Бен Аффлек

В жизни Бена Аффлека в последнее время все складывалось не самым удачным образом: актер на протяжении 20 лет боролся с зависимостью от спиртных напитков. В интервью изданию New York Times он рассказал о том, к каким последствиям привела его тяга к алкоголю.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми

И в первую очередь это расставание с любимой женщиной. Бен Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой познакомился на съемках супергеройского боевика «Сорвиголова». Они воспитывают троих детей:  14-летнюю Вайолет, 11-летнюю Серафину и 7-летнего Сэмюэла. По словам актера, особенно ему стыдно перед детьми, ведь они могут увидеть в Интернете видео и фото, на которых он пребывает в состоянии опьянения.

«Долгое время я пил сравнительно умеренно. Когда мой брак начал трещать по швам, я пил больше и больше. Это происходило в 2015-м и 2016-м. Мой алкоголизм, конечно же, создавал еще больше проблем в отношениях», — сообщил Аффлек.

В результате знаменитости развелись в 2018 году после 12 лет брака. Аффлек признался, что по сей день глубоко сожалеет о том, что их с Дженнифер брак был расторгнут.

«Главная ошибка моей жизни — это развод», — признался актер.

Примечательно, что даже после расставания Дженнифер Гарнер не оставила экс-супруга на произвол судьбы. Актриса решительно отправила бывшего мужа в рехаб.

Проблемы с алкоголем также привели к тому, что Бен попрощался с ролью супергероя Бэтмена, которого сыграл в блокбастерах «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости».

Среди тех звезд, кто поддержал его в трудную минуту, актер упомянул Брэдли Купера и Роберта Дауни-младшего. Примечательно, что последний не понаслышке знаком с зависимостью: раньше он злоупотреблял запрещенными веществами, но эта пагубная привычка осталась давно в прошлом.

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Бен Аффлек страдает от пристрастия к алкоголю
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«Конечно, я совершал ошибки и те поступки, о которых сожалею. Но необходимо собраться, извлечь урок и попытаться двигаться дальше», — заключил Аффлек. Таким образом, он намекнул, что будет пытаться вновь победить свою зависимость.

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Комментарии

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  • Эх, ведь все у мужика было, и жена, и дети, и любимая работа, деньги. Ну чего спокойно не жилось? Пробухал свое счастье. Но, может, еще не совсем пропащий, очухается...
  • Кризис среднего возраста мужика накрыл, отсюда бухло и девки на раз( он вроде на съёмках с Ратайковски зависал на всю ночь). Сейчас в себя пришёл, только без семьи остался.

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