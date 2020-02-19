И в первую очередь это расставание с любимой женщиной. Бен Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой познакомился на съемках супергеройского боевика «Сорвиголова». Они воспитывают троих детей: 14-летнюю Вайолет, 11-летнюю Серафину и 7-летнего Сэмюэла. По словам актера, особенно ему стыдно перед детьми, ведь они могут увидеть в Интернете видео и фото, на которых он пребывает в состоянии опьянения.

«Долгое время я пил сравнительно умеренно. Когда мой брак начал трещать по швам, я пил больше и больше. Это происходило в 2015-м и 2016-м. Мой алкоголизм, конечно же, создавал еще больше проблем в отношениях», — сообщил Аффлек.

В результате знаменитости развелись в 2018 году после 12 лет брака. Аффлек признался, что по сей день глубоко сожалеет о том, что их с Дженнифер брак был расторгнут.

«Главная ошибка моей жизни — это развод», — признался актер.

Примечательно, что даже после расставания Дженнифер Гарнер не оставила экс-супруга на произвол судьбы. Актриса решительно отправила бывшего мужа в рехаб.

Проблемы с алкоголем также привели к тому, что Бен попрощался с ролью супергероя Бэтмена, которого сыграл в блокбастерах «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости».

Среди тех звезд, кто поддержал его в трудную минуту, актер упомянул Брэдли Купера и Роберта Дауни-младшего. Примечательно, что последний не понаслышке знаком с зависимостью: раньше он злоупотреблял запрещенными веществами, но эта пагубная привычка осталась давно в прошлом.