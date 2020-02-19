Ей фиолетово! Бодрая и довольная Елизавета II вышла в свет после того, как лишила Гарри и Меган «королевского» бренда

Елизавета II, кажется, очень гордится собой и принятым решением по отношению к рыжему внуку и его американской жене. По крайней мере, лицо ее не выражало никаких угрызений совести.

19 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Елизавета II встала в позу и запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать слово Royal, то есть «королевский», в названии своей благотворительной организации и соцсетей. Конечно, о регистрации бренда под названием Sussex Royal речи тоже не идет.

«Поскольку герцог и герцогиня Сассекские сложили полномочия старших членов королевской семьи и будут стремиться к финансовой независимости, использование слова ''королевский'' в этом контексте необходимо пересмотреть. Обсуждения все еще продолжаются», — сообщили во дворце.

Меган и Гарри пока официально не прокомментировали это решение королевы, а о том, что они сейчас чувствуют, можно только догадываться.

Елизавета II же — открытая книга. Она, похоже, очень довольна собой! По крайней мере, 19 февраля, когда монаршая особа приехала открывать новые помещения Королевской национальной больницы и стоматологической клиники, она лучезарно улыбалась.

Королева была одета в яркое фиолетовое пальто, которое дополнила шляпкой в тон.

Во время своего визита в учреждение Елизавета II пообщалась с персоналом и пациентами клиники и все время была в приподнятом расположении духа.

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Меган и Гарри хотели финансовой независимости
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Что же, а мы ждем следующего выход Меган и Гарри, чтобы посмотреть на их лица и попытаться узнать, как же они относятся к такому решению Елизаветы II.

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