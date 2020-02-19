Елизавета II встала в позу и запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать слово Royal, то есть «королевский», в названии своей благотворительной организации и соцсетей. Конечно, о регистрации бренда под названием Sussex Royal речи тоже не идет.

«Поскольку герцог и герцогиня Сассекские сложили полномочия старших членов королевской семьи и будут стремиться к финансовой независимости, использование слова ''королевский'' в этом контексте необходимо пересмотреть. Обсуждения все еще продолжаются», — сообщили во дворце.