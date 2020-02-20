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Ксения Бородина устала терпеть нападки на «мужа, сидящего на ее шее» и разразилась гневной отповедью в адрес хейтеров

36-летняя телеведущая известна своей прямолинейностью и крутым нравом. Ксения Бородина раз и навсегда ответила подписчикам, которые называют ее супруга «безработным, дрессирующим кота Шантика».

На днях подписчики Ксении Бородиной создали новый мем — «муж, дрессирующий Шантика». Шантиком зовут кота телеведущей, а Курбан Омаров одно время часто выкладывал в Инстаграм видео, на которых пытается дрессировать питомца. 

В какой-то момент пользователей смутило, что, кроме роликов с котом, супруг Бородиной больше ничем в Сети и не делится, а значит (по железной логике фолловеров), больше ничем и не занимается. Подписчики решили спросить, как бы к таким отношениям отнеслись другие знаменитости. 

В эту «ловушку» попали Юлия Барановская и Снежана Георгиева. Звезды понятия не имели, что их спрашивают про конкретного человека, и смело высказывались, что безработного мужа надо гнать взашей. 

20 февраля фолловеры решили поинтересоваться у самой Ксении Бородиной, как она относится к... своему мужу. Спойлер — зря они это сделали. Телеведущая разнесла особо отличившуюся подписчицу в пух и прах.

  • Ксения Бородина, Курбан Омаров
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    Ксения Бородина резко ответила подписчикам насчет «сидящего на шее мужа»
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Бородина посоветовала «смотреть в кошелек своего мужа» и заверила, что у них с супругом все хорошо. Свой резкий ответ Ксения объяснила тем, что не любит, когда посторонние люди лезут в ее семью.

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20 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @borodylia/Instagram
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Ксения Бородина, Курбан Омаров

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • вашА дело..мда бородина

  • Ну не Бородиной говорить о мужах-изменщиках, как сама ныла об изменах Омарова, забыла))

  • Неспроста так бомбит у Ксюши, правда глаза колет

  • Дрессировщик кота Шантика - тоже профессия😂 Проще Ксюхе надо быть, если это действительно ее не парит.

  • классный мем получился)

  • Ну и, чем поможет ее гневная отповедь? Она открыла какие-то новые факты о занятости мужа? Неа, только показала, как ее выводят подобные вопросы. Ну, оно и понятно.

  • Такие странные люди, на весь мир рожают, женятся-разводятся, детьми трясут, но чуть что ор до небес:"не лезьте в нашу жииииисть".

  • ее это злит, потому что это правда...

  • Неужели он сидит на ее шее?

  • А Барановская с Георгиевой две лоПушки - сначала честно ответили, что думают, а когда узнали, о ком конкретно речь, сразу в кусты. "Ксюш, прости, мы не знали, о ком речь, твой муж совсем другое дело". А что поменялось-то, от того, что имя озвучили?

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