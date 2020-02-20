Ксения Бородина устала терпеть нападки на «мужа, сидящего на ее шее» и разразилась гневной отповедью в адрес хейтеров

36-летняя телеведущая известна своей прямолинейностью и крутым нравом. Ксения Бородина раз и навсегда ответила подписчикам, которые называют ее супруга «безработным, дрессирующим кота Шантика».

На днях подписчики Ксении Бородиной создали новый мем — «муж, дрессирующий Шантика». Шантиком зовут кота телеведущей, а Курбан Омаров одно время часто выкладывал в Инстаграм видео, на которых пытается дрессировать питомца.

В какой-то момент пользователей смутило, что, кроме роликов с котом, супруг Бородиной больше ничем в Сети и не делится, а значит (по железной логике фолловеров), больше ничем и не занимается. Подписчики решили спросить, как бы к таким отношениям отнеслись другие знаменитости.

В эту «ловушку» попали Юлия Барановская и Снежана Георгиева. Звезды понятия не имели, что их спрашивают про конкретного человека, и смело высказывались, что безработного мужа надо гнать взашей.

20 февраля фолловеры решили поинтересоваться у самой Ксении Бородиной, как она относится к... своему мужу. Спойлер — зря они это сделали. Телеведущая разнесла особо отличившуюся подписчицу в пух и прах.

1 2 3 ... 10 Ксения Бородина резко ответила подписчикам насчет «сидящего на шее мужа»

Бородина посоветовала «смотреть в кошелек своего мужа» и заверила, что у них с супругом все хорошо. Свой резкий ответ Ксения объяснила тем, что не любит, когда посторонние люди лезут в ее семью.