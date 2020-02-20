Папа одобряет: приемная дочь Стивена Спилберга стала порноактрисой

У 23-летней Микаэлы далеко идущие и не по возрасту смелые планы: звездная наследница не так давно стала порноактрисой, а еще мечтает танцевать в стриптиз-клубах, когда получит лицензию «секс-работницы». Думаете, Стивену Спилбергу от таких заявлений падчерицы стало не по себе? Как бы не так!

20 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу

23-летняя Микаэла Спилберг на днях дала весьма откровенное интервью изданию The Sun. Девушка призналась, что решила связать свою жизнь с актерством — однако не в совсем привычном смысле. Звездная наследница начала сниматься в порнофильмах. 

«Я очень устала от того, что не могу извлекать выгоду из своего тела, а еще от разговоров, что это тело необходимо ненавидеть. Меня утомила необходимость работать изо дня в день без душевного удовольствия. Теперь чувствую, что своим делом могу ''удовлетворить'' других людей, но это не страшно, я не чувствую себя оскорбленной», — поведала девушка.

Микаэла, которая регулярно общается со своими родителями, рассказала им о своей новой деятельности через FaceTime на прошлых выходных.

Оказалось, Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу совсем «не расстроились» этому известию, однако были «заинтригованы». Судя по всему, они полностью одобряют выбор дочери и не препятствуют ее самореализации. Они уже могли догадаться о «переквалификации» Микаэлы, глядя на ее посты в соцсетях. С начала февраля она выкладывает довольно смелые фото в очень уж откровенных аутфитах. 

«Я только что начала свою карьеру в сфере развлечений для взрослых: безопасную и адекватную. Это мое тело, моя жизнь, мой доход и мой выбор. Я всегда была очень чувственной и сексуальной. Раньше это доставляло массу неприятностей. Здесь, на юге (Микаэла живет в Нашвилле — прим. Woman.ru) людям такое поведение доставляет дискомфорт. Я надеюсь, что пробьюсь и стану зарабатывать так много, чтобы быть финансово независимой. Тогда я действительно смогу объяснить людям: нет ничего плохого в том, что я использую тело так, как хочу», — призналась начинающая актриса.

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Дочь Стивена Спилберга решила обрести финансовую независимость
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Микаэла поведала, что не собирается зависеть от родителей и даже государства: ей хочется самой обеспечивать себя и свою жизнь. «Я сделала позитивный, расширяющий возможности выбор, и поняла, что нет ничего постыдного в увлечении этой сферой», — рассказала Микаэла Спилберг. 

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Комментарии

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  • Человек живет в своей реальности,которая у нее в голове. 🤷‍♀️
  • Родители одобряют, для меня это шок. Такие вот нравы...
  • кого-то реально возбуждает такое тело?
  • Теперь очередь деток наших режиссеров!
  • Не понимаю я такого занятия. Только от нужды, из голода, ради денег, когда другого выхода нет заработать. Но, добровольно давать себя посторонним мужикам???? Что в этом может быть приятного, особенно зная, что там нет удовольствия, чисто технический процесс.
  • А чем еще заниматься дочери богатого режисера? Не благотворительностью же?

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