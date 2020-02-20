Папа одобряет: приемная дочь Стивена Спилберга стала порноактрисой

23-летняя Микаэла Спилберг на днях дала весьма откровенное интервью изданию The Sun. Девушка призналась, что решила связать свою жизнь с актерством — однако не в совсем привычном смысле. Звездная наследница начала сниматься в порнофильмах.



«Я очень устала от того, что не могу извлекать выгоду из своего тела, а еще от разговоров, что это тело необходимо ненавидеть. Меня утомила необходимость работать изо дня в день без душевного удовольствия. Теперь чувствую, что своим делом могу ''удовлетворить'' других людей, но это не страшно, я не чувствую себя оскорбленной», — поведала девушка.

Микаэла, которая регулярно общается со своими родителями, рассказала им о своей новой деятельности через FaceTime на прошлых выходных.

Оказалось, Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу совсем «не расстроились» этому известию, однако были «заинтригованы». Судя по всему, они полностью одобряют выбор дочери и не препятствуют ее самореализации. Они уже могли догадаться о «переквалификации» Микаэлы, глядя на ее посты в соцсетях. С начала февраля она выкладывает довольно смелые фото в очень уж откровенных аутфитах.