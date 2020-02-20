Папа одобряет: приемная дочь Стивена Спилберга стала порноактрисой

23-летняя Микаэла Спилберг на днях дала весьма откровенное интервью изданию The Sun. Девушка призналась, что решила связать свою жизнь с актерством — однако не в совсем привычном смысле. Звездная наследница начала сниматься в порнофильмах.
«Я очень устала от того, что не могу извлекать выгоду из своего тела, а еще от разговоров, что это тело необходимо ненавидеть. Меня утомила необходимость работать изо дня в день без душевного удовольствия. Теперь чувствую, что своим делом могу ''удовлетворить'' других людей, но это не страшно, я не чувствую себя оскорбленной», — поведала девушка.
Микаэла, которая регулярно общается со своими родителями, рассказала им о своей новой деятельности через FaceTime на прошлых выходных.
Оказалось, Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу совсем «не расстроились» этому известию, однако были «заинтригованы». Судя по всему, они полностью одобряют выбор дочери и не препятствуют ее самореализации. Они уже могли догадаться о «переквалификации» Микаэлы, глядя на ее посты в соцсетях. С начала февраля она выкладывает довольно смелые фото в очень уж откровенных аутфитах.
«Я только что начала свою карьеру в сфере развлечений для взрослых: безопасную и адекватную. Это мое тело, моя жизнь, мой доход и мой выбор. Я всегда была очень чувственной и сексуальной. Раньше это доставляло массу неприятностей. Здесь, на юге (Микаэла живет в Нашвилле — прим. Woman.ru) людям такое поведение доставляет дискомфорт. Я надеюсь, что пробьюсь и стану зарабатывать так много, чтобы быть финансово независимой. Тогда я действительно смогу объяснить людям: нет ничего плохого в том, что я использую тело так, как хочу», — призналась начинающая актриса.
Микаэла поведала, что не собирается зависеть от родителей и даже государства: ей хочется самой обеспечивать себя и свою жизнь. «Я сделала позитивный, расширяющий возможности выбор, и поняла, что нет ничего постыдного в увлечении этой сферой», — рассказала Микаэла Спилберг.
Комментарии6