Екатерина Климова показала коллаж из своих фото в детстве и в расцвете красоты: фанаты в восторге

Поклонники Екатерины Климовой не перестают восхищаться ее красотой. 20 февраля актриса показала коллаж, на котором совмещены ее детское и современное фото. Это просто вау!

Звездные коллажи — крайне популярная штука в Сети. Всем нам интересно сравнивать фото знаменитостей до и после. До пластических операций, до похудения, до замужества, до рождения детей и так далее. Один из аккаунтов специализируется на современных фотографиях селебов и их детских снимках. Предлагаем оценить на примере Екатерины Климовой. Признаться, мы под впечатлением. Получилось действительно здорово!

Сама Екатерина тоже в восторге — она опубликовала этот коллаж у себя в инстаграм-историях. «Будьте всегда милы и прекрасны!», «Время на Катеньке совсем не отражается! Как была великолепна, так и осталась великолепной!», «Какая красивая!» — отозвались восторженные поклонники.

Стоит отметить удивительную схожесть актрисы с ее старшей дочерью. С первого взгляда даже складывается ощущение, что в кадре совмещены снимки Екатерины и маленькой Лизы! Впрочем, мы бы не удивились, если бы это была правда, ведь Екатерина Климова каким-то неведомым образом умудряется сохранять молодость, а годы для нее — это просто цифры.