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Екатерина Климова показала коллаж из своих фото в детстве и в расцвете красоты: фанаты в восторге

Поклонники Екатерины Климовой не перестают восхищаться ее красотой. 20 февраля актриса показала коллаж, на котором совмещены ее детское и современное фото. Это просто вау!

Звездные коллажи — крайне популярная штука в Сети. Всем нам интересно сравнивать фото знаменитостей до и после. До пластических операций, до похудения, до замужества, до рождения детей и так далее. Один из аккаунтов специализируется на современных фотографиях селебов и их детских снимках. Предлагаем оценить на примере Екатерины Климовой. Признаться, мы под впечатлением. Получилось действительно здорово!

Сама Екатерина тоже в восторге — она опубликовала этот коллаж у себя в инстаграм-историях. «Будьте всегда милы и прекрасны!», «Время на Катеньке совсем не отражается! Как была великолепна, так и осталась великолепной!», «Какая красивая!» — отозвались восторженные поклонники.

Стоит отметить удивительную схожесть актрисы с ее старшей дочерью. С первого взгляда даже складывается ощущение, что в кадре совмещены снимки Екатерины и маленькой Лизы! Впрочем, мы бы не удивились, если бы это была правда, ведь Екатерина Климова каким-то неведомым образом умудряется сохранять молодость, а годы для нее — это просто цифры.

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20 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @klimovagram, @melik_sa/Instagram
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Екатерина Климова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Явно взяла контакты хирурга Стриженовой. Шучу.Завидую белой завистью и желаю долгих лет красоты и здоровья. Ну и детей не прячьте, явно же красивы и талантливы. Будет приятно наблюдать за династией.

  • Какой красоты?

  • Вторая Седакова.

  • Невиданной красоты женщина.

  • Чем больше статей, тем меньше спроса. Зачем же так палиться. Все ж понятно

  • Бесспорно красивая женщина

  • Я согласна. Она самая красивая актриса, и самая талантливая. Ее роли незабываемы. И дети у нее самые красивые и талантливые.

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