Джон Питерс сделал предложение другой женщине спустя 3 недели после развода с Памелой Андерсон

После 12-дневного брака с Памелой Андерсон ее бывший 74-летний супруг успел не только развестись, но и сделать предложение новой возлюбленной.

20 января 52-летняя Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего продюсера. По словам Джона Питерса, он любил актрису целых 35 лет и, наконец, обрел свое счастье.

Уже 2 февраля новоиспеченные супруги объявили, что решили «пожить раздельно, чтобы понять, чего хотят от жизни и друг от друга». Поклонники, конечно, удивились, но все же надеялись на лучшее.

Памела и Джон расстались в рекордные сроки. Брак продлился всего 12 дней, а затем начали всплывать странные подробности — оказалось, что звезды официально не расписывались, а об окончании отношений экс-муж уведомил блондинку... по смс.

В Сети еще не успели стихнуть бурные обсуждения удивительного романа, как появилась новая, не менее интригующая информация. Издание Radar Online сообщило, что Джон Питерс сделал предложение новой избраннице Джулии Бергхайм.

1 2 3 ... 10 Не прошло и месяца после развода с Памелой Андерсон, как Джон Питерс сделал предложение другой

Вот это скорость! Памела Андерсон пока никак не прокомментировала новость, но пользователи уже с нетерпением ждут, что будет дальше.