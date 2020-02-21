Джон Питерс сделал предложение другой женщине спустя 3 недели после развода с Памелой Андерсон

20 января 52-летняя Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего продюсера. По словам Джона Питерса, он любил актрису целых 35 лет и, наконец, обрел свое счастье.
Уже 2 февраля новоиспеченные супруги объявили, что решили «пожить раздельно, чтобы понять, чего хотят от жизни и друг от друга». Поклонники, конечно, удивились, но все же надеялись на лучшее.
Памела и Джон расстались в рекордные сроки. Брак продлился всего 12 дней, а затем начали всплывать странные подробности — оказалось, что звезды официально не расписывались, а об окончании отношений экс-муж уведомил блондинку... по смс.
В Сети еще не успели стихнуть бурные обсуждения удивительного романа, как появилась новая, не менее интригующая информация. Издание Radar Online сообщило, что Джон Питерс сделал предложение новой избраннице Джулии Бергхайм.
Вот это скорость! Памела Андерсон пока никак не прокомментировала новость, но пользователи уже с нетерпением ждут, что будет дальше.