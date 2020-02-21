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В российском шоу-бизнесе появился первый трансгендер

Поп-звезда нулевых Оскар объявил себя первой в российском шоу-бизнесе трансгендерной женщиной. Теперь 41-летний уроженец Нальчика просит называть себя Скарлетт и говорит о себе в женском роде.

В начале нулевых отечественную эстраду покорил артист из Нальчика Оскар. Его песни «Бег по острию ножа» и «Между мной и тобой» взрывали танцполы и эфиры музыкальных телеканалов. 20 февраля певец дал интервью, в котором совершил первый каминг-аут: в отечественном шоу-бизнесе появилась первая трансгендерная женщина.

«В школе было очень сложно ассимилироваться и найти друзей. Благодаря увлечению музыкой мне удалось создать свою вселенную и не позволять обыденности захватить меня», — рассказала Скарлетт, которую мы раньше знали как Оскара.

По словам артистки, поиск себя занял много лет, но она никогда не скрывала своей женственности (чего стоят выступления в корсете на пике карьеры). В дальнейшем знаменитость неоднократно подвергалась нападениям скинхедов из-за своего внешнего вида. Сейчас Скарлетт живет и работает в Нью-Йорке.

  • Скарлетт
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    Звезда нулевых совершила первый каминг-аут в истории отечественного шоу-бизнеса
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«В моем мире нормально красить ногти, носить макияж и не важно, какого ты пола. У творческих людей есть некая свобода и в этом смысле. И вообще — это такие мелочи, наша внешность! Мы придаем слишком много значения тому, как нас воспринимает мир и что на нас надето. Что о нас подумают», — сказала знаменитость в интервью «Открытые».
Перейти к обсуждению 5

21 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото PhotoXPress.ru, @scarlettqueenpage/Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Если внешность это « такая мелочь», то К чему же столько манипуляций со внешностью?

  • О..помню его (её)! Он (она) и Шура в те времена производили шок! Только б Шурочка не последовал его примеру.

  • Так оно в Нью-Йорке живет? Ну и хорошо, и прекрасно, пусть там и живет. Удачи ему! или ей ? .. а, не важно ..

  • Судя по комментариям на данный момент, рада что он уехал туда где может самореализоваться и самовыразиться.

  • Простите, но это выглядит мерзко.

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