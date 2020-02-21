В российском шоу-бизнесе появился первый трансгендер

Поп-звезда нулевых Оскар объявил себя первой в российском шоу-бизнесе трансгендерной женщиной. Теперь 41-летний уроженец Нальчика просит называть себя Скарлетт и говорит о себе в женском роде.

В начале нулевых отечественную эстраду покорил артист из Нальчика Оскар. Его песни «Бег по острию ножа» и «Между мной и тобой» взрывали танцполы и эфиры музыкальных телеканалов. 20 февраля певец дал интервью, в котором совершил первый каминг-аут: в отечественном шоу-бизнесе появилась первая трансгендерная женщина.

«В школе было очень сложно ассимилироваться и найти друзей. Благодаря увлечению музыкой мне удалось создать свою вселенную и не позволять обыденности захватить меня», — рассказала Скарлетт, которую мы раньше знали как Оскара.

По словам артистки, поиск себя занял много лет, но она никогда не скрывала своей женственности (чего стоят выступления в корсете на пике карьеры). В дальнейшем знаменитость неоднократно подвергалась нападениям скинхедов из-за своего внешнего вида. Сейчас Скарлетт живет и работает в Нью-Йорке.

1 2 3 ... 8 Звезда нулевых совершила первый каминг-аут в истории отечественного шоу-бизнеса