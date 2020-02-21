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Бровьми союзна: карьерный рост эффектной помощницы министра МВД вызвал вопросы общественности

В 2019 году Владимир Путин назначил Ирину Волк на пост помощницы министра внутренних дел, а сегодня стало известно, что она получила звание генерал-майора полиции. Стремительный карьерный рост эффектной брюнетки привлек внимание многих.

Телезрителям хорошо знакомо лицо Ирины Волк. Именно в ее исполнении звучат официальные комментарии Министерства внутренних дел в новостях о различных правонарушениях.

21 февраля стало известно о повышении Ирины. Помощница министра Владимира Колокольцева стала генерал-майором. До этого 42-летняя Волк носила звание полковника, которое она заслужила в 38 лет.

С 2000 года Волк трудилась в УБЭП, а в 2011 году возглавила пресс-службу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.

Карьерный рост эффектной брюнетки не оставил пользователей Сети равнодушными. Многие поздравили Ирину с новым званием — например, Маргарита Симоньян выложила пост, назвав Ирину «красивой, умной и честной». Но все же многие сочли решение руководства ошибочным.

Главным аргументом недовольных является тот факт, что Ирина имела отношение к связям с общественностью, а генеральские звания должны присуждаться в первую очередь тем, кто занимался раскрытием преступлений и не раз участвовал в различных операциях. 

По теме высказалась экс-депутат Мария Кожевникова: «Разве можно сравнить моего Деда, который отвоевал две войны, реально несколько раз умирал за Родину, и помощницу главы МВД? Может она и работает хорошо, но зачем так обесценивать звания?! В этом случае хорошо, что дедушка ушел от нас и это не видит».

Официальный аккаунт МВД России в Твиттере ответил актрисе: «Сравнивать воинские звания времен Великой Отечественной войны, армейские звания сегодня и специальные звания полицейских в системе МВД России некорректно. Как и распространять в паблике оскорбительные оценки сотрудникам, с работой которых вы не знакомы».

Впрочем, в Сети не утихает дискуссия на тему того, насколько справедливо награждать генеральским званием девушку из пресс-службы.

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21 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Instagram, МВД РФ, ИТАР-ТАСС/ Вадим Тараканов

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • мда уж

  • А мне показалось, что это Алсу на фото... а эту даму я не знаю...

  • Кожевникова забыла, как сама по блату в госдуму попала.

  • Унизительная и издевательская ситуация в вопросах присвоения званий не только МВД, но и ВС. Тихим сапом... тихим сапом и за какие заслуги? ПОЗОР.

  • Тем более генеральского звания!

  • Скажите всем: Как начальнику суворовского училища можно присвоить звание "генерал-майор"? На гражданском языке "суворовское училище" это - обыкновенный колледж! Максимум соответствует званию "полковник". А тут пресс-секретарь - "генерал-майор".

  • Найдется ли человек, который на всеобщее обозрение перечислит (краткая автобиография, послужной список и фото, заслуги перед государством и т.д.) всех НЕЗАСЛУЖЕННО КАРАБКАЮЩИХСЯ ВВЕРХ по служебной лестнице? Было бы шикарно!

  • а тому ли я дала?

  • Все это выглядит противно и смешно!

  • Только ленивый "не плюнул" в сторону этого повышения по службе ....боже мой, стыдно-то как...

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