46-летняя Хайди Клум — не только знаменитая на весь мир супермодель, но и очень богатая женщина. У звезды заключены контракты со множеством известных брендов, в рамках которых она регулярно участвует в различных съемках и акциях.

Считается, что Хайди вряд ли бы достигла такого материального успеха, если бы ей не помогал ее отец Гюнтер.

Раньше Гюнтер руководил одной немецкой косметической компанией, а после того, как в начале 1990-х его дочь занялась моделингом, полностью сосредоточился на развитии ее карьеры. Много лет назад родственники создали совместную фирму, которая занималась всеми контрактами Хайди.