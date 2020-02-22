46-летняя Хайди Клум — не только знаменитая на весь мир супермодель, но и очень богатая женщина. У звезды заключены контракты со множеством известных брендов, в рамках которых она регулярно участвует в различных съемках и акциях.
Считается, что Хайди вряд ли бы достигла такого материального успеха, если бы ей не помогал ее отец Гюнтер.
Раньше Гюнтер руководил одной немецкой косметической компанией, а после того, как в начале 1990-х его дочь занялась моделингом, полностью сосредоточился на развитии ее карьеры. Много лет назад родственники создали совместную фирму, которая занималась всеми контрактами Хайди.
Впрочем, прошлым летом Клум перестала работать вместе с отцом и даже сменила адвокатов, занимающихся ее делами. Об этом западные СМИ узнали, ознакомившись с официальной информацией о деятельности модели, находящейся в открытом доступе.
В разговоре с корреспондентом портала Mail Online близкий друг Хайди подтвердил, что сейчас она делит общий бизнес с Гюнтером.
Кроме того, сошли «на нет» и личные отношения звезды с отцом. Как оказалось, всему виной неприятие мужчиной нового избранника Хайди Тома Каулитца, который младше нее почти на 16 лет.
«Это ужасно грустно. В течение многих лет он был важной частью ее жизни, причем не только в бизнесе», — прокомментировал усложнившиеся отношения инсайдер.
Напомним, отец звезды пропустил ее свадьбу с музыкантом, которая состоялась прошедшим летом на острове Капри. Тогда он путался в причинах отсутствия на торжестве, то говоря о своих проблемах со здоровьем, то о необходимости присутствовать на похоронах друга в Германии.
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