Хайди Клум вычеркнула отца из своей жизни и бизнеса, когда тот не принял ее молодого мужа

Хайди Клум многим обязана своему отцу Гюнтеру, который помог ей стать звездой модельного бизнеса. Однако, если верить источникам, уже некоторое время женщина не общается с родственником и не желает иметь с ним общих дел. 

22 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Хайди Клум
Хайди и Гюнтер Клум

46-летняя Хайди Клум — не только знаменитая на весь мир супермодель, но и очень богатая женщина. У звезды заключены контракты со множеством известных брендов, в рамках которых она регулярно участвует в различных съемках и акциях. 

Считается, что Хайди вряд ли бы достигла такого материального успеха, если бы ей не помогал ее отец Гюнтер. 

Раньше Гюнтер руководил одной немецкой косметической компанией, а после того, как в начале 1990-х его дочь занялась моделингом, полностью сосредоточился на развитии ее карьеры. Много лет назад родственники создали совместную фирму, которая занималась всеми контрактами Хайди. 

Хайди Клум, Том Каулитц

Впрочем, прошлым летом Клум перестала работать вместе с отцом и даже сменила адвокатов, занимающихся ее делами. Об этом западные СМИ узнали, ознакомившись с официальной информацией о деятельности модели, находящейся в открытом доступе. 

В разговоре с корреспондентом портала Mail Online близкий друг Хайди подтвердил, что сейчас она делит общий бизнес с Гюнтером.

Кроме того, сошли «на нет» и личные отношения звезды с отцом. Как оказалось, всему виной неприятие мужчиной нового избранника Хайди Тома Каулитца, который младше нее почти на 16 лет. 

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СМИ стало известно, что Хайди Клум прервала отношения со своим отцом
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«Это ужасно грустно. В течение многих лет он был важной частью ее жизни, причем не только в бизнесе», — прокомментировал усложнившиеся отношения инсайдер.

Напомним, отец звезды пропустил ее свадьбу с музыкантом, которая состоялась прошедшим летом на острове Капри. Тогда он путался в причинах отсутствия на торжестве, то говоря о своих проблемах со здоровьем, то о необходимости присутствовать на похоронах друга в Германии. 

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