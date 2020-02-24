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Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись после восьми лет брака

В Сети не раз появлялись слухи о расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, но актеры всегда опровергали подобные новости и смеялись над ними. Однако 24 февраля звезды объявили, что они больше не вместе.
Агата Муцениеце, Павел Прилучный
Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Павел Прилучный и Агата Муцениеце никогда не боялись шутить о своих отношениях. Звездная пара не раз «хайповала» на новостях о том, что якобы разводится или конфликтует. 

Впрочем, всегда после этого супруги опровергали неприятные новости и просили прощения за неудачную шутку. 

И все же актеры не скрывали, что их брак сложно назвать идеальным: в 2018-м они даже «брали паузу» в отношениях и некоторое время жили отдельно. 

Кажется, у Павла и Агаты так и не получилось решить когда-то возникших проблем. 24 февраля знаменитости объявили, что планируют развестись. 

На этот раз артисты точно не шутят — хотя поклонники надеются на это. 

«Считаем нужным быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви должна остаться красивой, и для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может и еще больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару», — написал Прилучный в своем микроблоге. 

Напомним, Павел и Агата познакомились в начале 2010-х, во время съемок сериала «Закрытая школа», где играли влюбленных одноклассников. Вскоре они поженились. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в 2016-м — дочь Мия. 

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24 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
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Павел Прилучный, Агата Муцениеце

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Ожидаемо вполне. Надеюсь, хватит характера, чтобы не сорваться в скандалы.

  • да давно у них разлад ,постоянные ссоры ,и про развод сама она давно говорит ,года два как ,может опять пиар и не разойдутся

  • Жаль. Павел не прошел испытание периодом "маленьких детей и жены в декрете" - жена устала от быта и невостребована в профессии временно и нужна колоссальная поддержка.Но мужчине легче уйти, чем напрягаться. И так у многих.

  • Мне они нравились... Красивая пара, двое деток, что людям не живётся...Конечно проще развестись, чем бороться за свой брак

  • Это был вопрос времени.Не было там давно ни искры, ни взаимного притяжения. Полное обоюдное равнодушие. Ради детей время потянули сколько смогли. Но много не смогли.

  • это было ожидаемо

  • Ну не знаю. Ретроградный Меркурий.Может неправда?

  • Как всегда жаль детей, дочка еще совсем малышка. Когда уже женщины поймут, что детьми не сохранишь проблемный брак. А сейчас начнется, новые папы/мамы, грязь друг на друга, обиды, война за алименты..

  • Всегда в такой ситуации жалко женщину. Но это может стать началом чего-то нового и хорошего. Держись, Агата, все еще будет!

  • Если это так, то на равнодушии семью не построишь. Уж лучше ругаться-мириться)

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