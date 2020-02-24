Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись после восьми лет брака

В Сети не раз появлялись слухи о расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, но актеры всегда опровергали подобные новости и смеялись над ними. Однако 24 февраля звезды объявили, что они больше не вместе.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Павел Прилучный и Агата Муцениеце никогда не боялись шутить о своих отношениях. Звездная пара не раз «хайповала» на новостях о том, что якобы разводится или конфликтует.

Впрочем, всегда после этого супруги опровергали неприятные новости и просили прощения за неудачную шутку.

И все же актеры не скрывали, что их брак сложно назвать идеальным: в 2018-м они даже «брали паузу» в отношениях и некоторое время жили отдельно.

Кажется, у Павла и Агаты так и не получилось решить когда-то возникших проблем. 24 февраля знаменитости объявили, что планируют развестись.

На этот раз артисты точно не шутят — хотя поклонники надеются на это.

«Считаем нужным быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви должна остаться красивой, и для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может и еще больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару», — написал Прилучный в своем микроблоге.

1 2 3 ... 10 Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел и Агата познакомились в начале 2010-х, во время съемок сериала «Закрытая школа», где играли влюбленных одноклассников. Вскоре они поженились. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в 2016-м — дочь Мия.