СМИ: Светлана Иванова официально стала женой Джаника Файзиева

Напомним, Джаник и Светлана вместе около восьми лет, и первое время их служебный роман, который вспыхнул на площадке фильма «Август. Восьмого», тщательно скрывался, поскольку режиссер был женат на актрисе Лине Эспли и воспитывал с ней двоих детей. Иванова тоже была несвободна — она состояла в гражданском браке с оператором Вячеславом Лисневским.

В 2012-м Иванова родила от Файзиева дочь Полину, и только спустя три года Джаник ушел от своей официальной супруги.