СМИ: Светлана Иванова официально стала женой Джаника Файзиева

Свершилось! Светлана Иванова, давняя возлюбленная Джаника Файзиева и мать двоих его детей, наконец-то стала официальной женой режиссера.

25 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Коллеги звезды сериала «Триггер» Светланы Ивановой не стали скрывать радостную новость и заявили изданию «Комсомольская правда», что 34-летняя артистка вышла замуж за своего давнего возлюбленного, 58-летнего Джаника Файзиева. 

Правда, больше никаких подробностей приятели Светланы не сообщили, так что с нетерпением будем их ждать. А пока что поздравляем пару с долгожданной свадьбой!

Напомним, Джаник и Светлана вместе около восьми лет, и первое время их служебный роман, который вспыхнул на площадке фильма «Август. Восьмого»,  тщательно скрывался, поскольку режиссер был женат на актрисе Лине Эспли и воспитывал с ней двоих детей. Иванова тоже была несвободна — она состояла в гражданском браке с оператором Вячеславом Лисневским.

В 2012-м Иванова родила от Файзиева дочь Полину, и только спустя три года Джаник ушел от своей официальной супруги. 

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Светлана Иванова и Джаник Файзиев познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого»
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В мае 2018-го Светлана родила вторую дочь Миру. До сих пор Иванова ни разу не назвала имя своего мужчины в интервью, хотя уже давно не скрывает отношений с ним. Видимо, многолетняя привычка.

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Комментарии

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  • Читаешь комменты и получается, только Иванова мерзавка, а про мужские похождения, как всегда, замалчивается, "она дожала", "она любовница", "она лесом пойдет"...а он как бы мужик не причем, голову морочит бабам, но он же мужик это нормально...
  • стремный он чересчур..
  • Так написано, будто их отношения - это нормальная ситуация. Это неправильно! Что за установки? Любовницей была, родила даже, и он жил на 2 семьи, ушел от первой жены? Да она сама, наверное, его выгнала, надоело терпеть.
  • Ну как бэ давно пора, хотя может там новая старлетка маячит у Файзиева на горизонте)
  • Тоже что ли за папку замуж выйти 60 лет ,чтобы не о чем не парится ?)))
  • 3 года ребенок без отца рос, пока тот другую женщину.....
  • Знаю я восточных мужчин.. Знаете чем дело закончится? Эта Иванова со своими дочками пойдет лесом, как и первая жена. Могу спорить, ставлю любые деньги. А Даник привезет из родного Узбекистана молодую узбечку, и вот с ней будет жить до конца. Может и без общих детей.
  • ну что.. Дожала..Молодец. Наверное..
  • поздравляем молодых, ахаха
  • 8 лет высиживала папика.

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