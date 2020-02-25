СМИ: Светлана Иванова официально стала женой Джаника Файзиева

Коллеги звезды сериала «Триггер» Светланы Ивановой не стали скрывать радостную новость и заявили изданию «Комсомольская правда», что 34-летняя артистка вышла замуж за своего давнего возлюбленного, 58-летнего Джаника Файзиева.
Правда, больше никаких подробностей приятели Светланы не сообщили, так что с нетерпением будем их ждать. А пока что поздравляем пару с долгожданной свадьбой!
Напомним, Джаник и Светлана вместе около восьми лет, и первое время их служебный роман, который вспыхнул на площадке фильма «Август. Восьмого», тщательно скрывался, поскольку режиссер был женат на актрисе Лине Эспли и воспитывал с ней двоих детей. Иванова тоже была несвободна — она состояла в гражданском браке с оператором Вячеславом Лисневским.
В 2012-м Иванова родила от Файзиева дочь Полину, и только спустя три года Джаник ушел от своей официальной супруги.
В мае 2018-го Светлана родила вторую дочь Миру. До сих пор Иванова ни разу не назвала имя своего мужчины в интервью, хотя уже давно не скрывает отношений с ним. Видимо, многолетняя привычка.
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