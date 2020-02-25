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«Ваш Петр создан для балета»: в Сети восхищаются длинными ногами сына Юлии Высоцкой

17-летний Петр, сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, не так часто появляется в Инстаграме своей мамы. Но если актриса публикует снимок подросшего наследника, он тотчас же попадает на первые страницы всех онлайн-СМИ. 
Петр Кончаловский, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая
Петр Кончаловский с родителями

25 февраля Юлия Высоцкая поделилась новым снимком в своем Инстаграме. Примечательно, что героем красивой фотографии на этот раз стал ее сын Петр. Знаменитость достаточно редко делится кадрами с подросшим наследником, но в последнее время 17-летний юноша все чаще мелькает в аккаунтах звездных родителей.

Петр Кончаловский

На снимке Петр с интересом рассматривает что-то на экране смартфона, который держит в руках. Наследник Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой одет во все черное, и из-за ракурса его ноги кажутся особенно длинными. Как раз это больше всего и впечатлило фолловеров актрисы.

«Какой у вас красивый сын!», «Порода чувствуется в юноше», «Ваш Петр создан для балета», — сообщили подписчики.

Некоторым юзерам показалось, что Петр чересчур строен для своего возраста, поэтому они призвали Юлию проследить за тем, чтобы наследник хорошо питался. Все-таки уж кто-кто, а Высоцкая прекрасно разбирается в еде, будучи основателем кулинарной студии и автором нескольких кулинарных книг.

Кстати, интересно, что Петр не собирается идти по стопам своих родителей. Профессия его мечты не связана со сценой или киноэкраном. Он планирует стать архитектором и всерьез готовится к тому, чтобы хорошо сдать экзамены. 

  • Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский
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    Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский воспитывают двоих детей: дочь Марию и сына Петра
    Смотреть галерею

Недавно Петр вместе с родителями побывал на презентации дебютной коллекции обуви и аксессуаров Ekonika by Julia Vysotskaya. Несколько лет назад он расписал сумку мамы цветами, и его рисунок стал источником вдохновения для Юлии. Она украсила «плачущими ромашками» сумки, платки и эспадрильи.

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25 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @juliavysotskayaofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images, Persona Stars, личный архив, Пресс-служба «Эконики»
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Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая

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