«Ваш Петр создан для балета»: в Сети восхищаются длинными ногами сына Юлии Высоцкой

17-летний Петр, сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, не так часто появляется в Инстаграме своей мамы. Но если актриса публикует снимок подросшего наследника, он тотчас же попадает на первые страницы всех онлайн-СМИ.

Петр Кончаловский с родителями

25 февраля Юлия Высоцкая поделилась новым снимком в своем Инстаграме. Примечательно, что героем красивой фотографии на этот раз стал ее сын Петр. Знаменитость достаточно редко делится кадрами с подросшим наследником, но в последнее время 17-летний юноша все чаще мелькает в аккаунтах звездных родителей.

На снимке Петр с интересом рассматривает что-то на экране смартфона, который держит в руках. Наследник Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой одет во все черное, и из-за ракурса его ноги кажутся особенно длинными. Как раз это больше всего и впечатлило фолловеров актрисы.

«Какой у вас красивый сын!», «Порода чувствуется в юноше», «Ваш Петр создан для балета», — сообщили подписчики.

Некоторым юзерам показалось, что Петр чересчур строен для своего возраста, поэтому они призвали Юлию проследить за тем, чтобы наследник хорошо питался. Все-таки уж кто-кто, а Высоцкая прекрасно разбирается в еде, будучи основателем кулинарной студии и автором нескольких кулинарных книг.

Кстати, интересно, что Петр не собирается идти по стопам своих родителей. Профессия его мечты не связана со сценой или киноэкраном. Он планирует стать архитектором и всерьез готовится к тому, чтобы хорошо сдать экзамены.

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Недавно Петр вместе с родителями побывал на презентации дебютной коллекции обуви и аксессуаров Ekonika by Julia Vysotskaya. Несколько лет назад он расписал сумку мамы цветами, и его рисунок стал источником вдохновения для Юлии. Она украсила «плачущими ромашками» сумки, платки и эспадрильи.