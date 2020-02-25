Теперь официально: Катя Жужа и Артем Маркелов второй раз стали мужем и женой

Прошлой весной Катя Жужа и Артем Маркелов сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе. Недавно пара решила официально узаконить отношения в России.

Катя Жужа и Артем Маркелов

В 2018-м широкой общественности стало известно о романе Кати Жужи с автогонщиком и сыном крупного предпринимателя Артемом Маркеловым, который младше нее почти на семь лет.

Молодая женщина всегда скрывала свои отношения, ради которых покинула должность ведущей «Дома-2» и стала сопровождать любимого в поездках по всему миру.

В мае 2019-го СМИ сообщили, что во время отпуска в США Катя и Артем тайно узаконили свои отношения. Пара устроила скромную церемонию в одной из часовен Лас-Вегаса.

Свадьба Жужи и Маркелова сильно взволновала интернет-пользователей. Хейтеры уверяли, что гонщик специально расписался со звездой в Лас-Вегасе, чтобы брак не имел юридической силы в нашей стране.

Поговаривают, семья Артема против его отношений с Катей, а также, что светская львица отбила молодого человека у законной невесты , которая очень нравилась его родителям.

Как бы там ни было на самом деле, 25 февраля влюбленные сообщили, что официально узаконили отношения.

1 2 3 ... 10 Катя Жужа вышла замуж за Артема Маркелова

Торжество пары состоялось в Барвихе Luxury Village — пока о нем больше ничего неизвестно. Надеемся, молодожены поделятся подробностями о своей празднике и покажут свадебные фото!