Теперь официально: Катя Жужа и Артем Маркелов второй раз стали мужем и женой

В 2018-м широкой общественности стало известно о романе Кати Жужи с автогонщиком и сыном крупного предпринимателя Артемом Маркеловым, который младше нее почти на семь лет.
В мае 2019-го СМИ сообщили, что во время отпуска в США Катя и Артем тайно узаконили свои отношения. Пара устроила скромную церемонию в одной из часовен Лас-Вегаса.
Свадьба Жужи и Маркелова сильно взволновала интернет-пользователей. Хейтеры уверяли, что гонщик специально расписался со звездой в Лас-Вегасе, чтобы брак не имел юридической силы в нашей стране.
Как бы там ни было на самом деле, 25 февраля влюбленные сообщили, что официально узаконили отношения.
Торжество пары состоялось в Барвихе Luxury Village — пока о нем больше ничего неизвестно. Надеемся, молодожены поделятся подробностями о своей празднике и покажут свадебные фото!