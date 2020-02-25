Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Теперь официально: Катя Жужа и Артем Маркелов второй раз стали мужем и женой

Прошлой весной Катя Жужа и Артем Маркелов сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе. Недавно пара решила официально узаконить отношения в России. 
Катя Жужа
Катя Жужа и Артем Маркелов

В 2018-м широкой общественности стало известно о романе Кати Жужи с автогонщиком и сыном крупного предпринимателя Артемом Маркеловым, который младше нее почти на семь лет. 

Молодая женщина всегда скрывала свои отношения, ради которых покинула должность ведущей «Дома-2» и стала сопровождать любимого в поездках по всему миру. 

В мае 2019-го СМИ сообщили, что во время отпуска в США Катя и Артем тайно узаконили свои отношения. Пара устроила скромную церемонию в одной из часовен Лас-Вегаса. 

Катя Жужа

Свадьба Жужи и Маркелова сильно взволновала интернет-пользователей. Хейтеры уверяли, что гонщик специально расписался со звездой в Лас-Вегасе, чтобы брак не имел юридической силы в нашей стране. 

Поговаривают, семья Артема против его отношений с Катей, а также, что светская львица отбила молодого человека у законной невесты, которая очень нравилась его родителям. 

Как бы там ни было на самом деле, 25 февраля влюбленные сообщили, что официально узаконили отношения. 

Торжество пары состоялось в Барвихе Luxury Village — пока о нем больше ничего неизвестно. Надеемся, молодожены поделятся подробностями о своей празднике и покажут свадебные фото!

Перейти к обсуждению


25 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото @katyajuja555/Instagram
Теги

Катя Жужа

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.