«Мой маленький мальчик»: сияющая Светлана Бондарчук показала совместное фото со статным красавцем-сыном Сергеем

25 февраля Светлана Бондарчук разместила новый пост в своем Инстаграме. 51-летняя знаменитость показала совместное фото со своим красавцем-сыном. Отметим, что подобными семейными кадрами знаменитость балует подписчиков не так уж часто.
Совместная фотография сияющей Светланы и ее голубоглазого сына впечатлила многих. И в первую очередь звездных друзей Бондарчук. Алика Смехова, Екатерина Мцитуридзе, Владимир Яглыч и другие знаменитости оставили лайки и комментарии под милым снимком.
Поклонники Светланы отметили, что для любой мамы ее сын во все времена будет оставаться «маленьким мальчиком». Кроме того, фолловеры сообщили, что Бондарчук великолепно выглядит.
«Какой взрослый сын и какая красивая и молодая мама!», «Замечательная мама и дорогой ее сердцу сынок», «Вы как брат с сестрой! Приятно видеть теплые отношения между мамой и сыном», — писали пользователи Сети.