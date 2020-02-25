«Мой маленький мальчик»: сияющая Светлана Бондарчук показала совместное фото со статным красавцем-сыном Сергеем

Светлана Бондарчук вырастила двоих детей: Сергея и Варвару. На новом снимке с наследником 51-летняя звезда выглядит невероятно свежо и молодо. Некоторые фолловеры даже приняли ее за старшую сестру возмужавшего Сергея.

25 февраля Светлана Бондарчук разместила новый пост в своем Инстаграме. 51-летняя знаменитость показала совместное фото со своим красавцем-сыном. Отметим, что подобными семейными кадрами знаменитость балует подписчиков не так уж часто.

«Мой маленький мальчик», — подписала редкий кадр звезда.

Совместная фотография сияющей Светланы и ее голубоглазого сына впечатлила многих. И в первую очередь звездных друзей Бондарчук. Алика Смехова, Екатерина Мцитуридзе, Владимир Яглыч и другие знаменитости оставили лайки и комментарии под милым снимком.

1 2 3 ... 10 Светлана Бондарчук воспитала двоих детей: Сергея и Варвару

Поклонники Светланы отметили, что для любой мамы ее сын во все времена будет оставаться «маленьким мальчиком». Кроме того, фолловеры сообщили, что Бондарчук великолепно выглядит.



«Какой взрослый сын и какая красивая и молодая мама!», «Замечательная мама и дорогой ее сердцу сынок», «Вы как брат с сестрой! Приятно видеть теплые отношения между мамой и сыном», — писали пользователи Сети.