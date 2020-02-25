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«Мой маленький мальчик»: сияющая Светлана Бондарчук показала совместное фото со статным красавцем-сыном Сергеем

Светлана Бондарчук вырастила двоих детей: Сергея и Варвару. На новом снимке с наследником 51-летняя звезда выглядит невероятно свежо и молодо. Некоторые фолловеры даже приняли ее за старшую сестру возмужавшего Сергея.
Светлана Бондарчук

25 февраля Светлана Бондарчук разместила новый пост в своем Инстаграме. 51-летняя знаменитость показала совместное фото со своим красавцем-сыном. Отметим, что подобными семейными кадрами знаменитость балует подписчиков не так уж часто.

Светлана Бондарчук
«Мой маленький мальчик», — подписала редкий кадр звезда.

Совместная фотография сияющей Светланы и ее голубоглазого сына впечатлила многих. И в первую очередь звездных друзей Бондарчук. Алика Смехова, Екатерина Мцитуридзе, Владимир Яглыч и другие знаменитости оставили лайки и комментарии под милым снимком.

Поклонники Светланы отметили, что для любой мамы ее сын во все времена будет оставаться «маленьким мальчиком». Кроме того, фолловеры сообщили, что Бондарчук великолепно выглядит.

«Какой взрослый сын и какая красивая и молодая мама!», «Замечательная мама и дорогой ее сердцу сынок», «Вы как брат с сестрой! Приятно видеть теплые отношения между мамой и сыном», — писали пользователи Сети.

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25 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @a030aa/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, личный архив
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Светлана Бондарчук

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Родители фактурные, сын вообще ни о чем получился, природа отжигает

  • Там, где Света на фото с детьми, она выглядит старше, чем сейчас.

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