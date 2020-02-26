«Подготовились за две недели»: Катя Жужа о свадьбе, дружбе с золовкой и слезах родителей

На днях 25-летний Артем Маркелов и 31-летняя Катя Жужа официально стали мужем и женой. До этого пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе, но выданное свидетельство «города грехов» не считалось действительным на территории нашей страны.
Катя редко делится подробностями своей личной жизни и почти не публикует фотографии с возлюбленным.
Однако после торжества знаменитость решилась больше не прятать избранника от публики. Жужа пообещала, что вскоре поделится с фолловерами кадрами свадебной фотосессии.
Кроме того, молодая женщина раскрыла подробности прошедшего праздника. Как оказалось, влюбленные готовили свадьбу в очень сжатые сроки.
«Мы решили не делать громкого события и собрали только самых близких. Эту свадьбу мы подготовили за 2 недели. Спасибо нашим мамам за организацию и моей золовке Кристине (ей очень ''нравится'' когда я ее так называю)», — написала Жужа в своем микроблоге.
Также Катя призналась, что они с Артемом не смогли сдержать эмоций от того, что наконец заключили брак. «Замужем я впервые, так же, как и мой муж, поэтому мы вчера ревели полвечера. То он вытирал мои слезы, то я целовала его мокрую щеку. Когда мы стояли у загса у меня было полное ощущение того, что я вот-вот потеряю сознание. Это были незабываемые ощущения, которые запомнятся на всю жизнь», — поделилась знаменитость.
Напомним, об отношениях Жужи с наследником крупного бизнесмена стало известно в 2017-м. Ради избранника Катя оставила работу ведущей «Дома-2». Поговаривают, что семья Маркелова не принимает Жужу — хотя ее слова о свадьбе полностью опровергают эти домыслы.
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