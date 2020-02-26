«Подготовились за две недели»: Катя Жужа о свадьбе, дружбе с золовкой и слезах родителей

На днях 25-летний Артем Маркелов и 31-летняя Катя Жужа официально стали мужем и женой. До этого пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе, но выданное свидетельство «города грехов» не считалось действительным на территории нашей страны.

Катя редко делится подробностями своей личной жизни и почти не публикует фотографии с возлюбленным.

Однако после торжества знаменитость решилась больше не прятать избранника от публики. Жужа пообещала, что вскоре поделится с фолловерами кадрами свадебной фотосессии.