«Подготовились за две недели»: Катя Жужа о свадьбе, дружбе с золовкой и слезах родителей

25 февраля Катя Жужа стала женой автогонщика Артема Маркелова, который младше нее на семь лет. На следующий день после торжества звезда поделилась эмоциями от праздника. 

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Катя Жужа
Артем Маркелов и Катя Жужа

На днях 25-летний Артем Маркелов и 31-летняя Катя Жужа официально стали мужем и женой. До этого пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе, но выданное свидетельство «города грехов» не считалось действительным на территории нашей страны. 

Катя редко делится подробностями своей личной жизни и почти не публикует фотографии с возлюбленным. 

Однако после торжества знаменитость решилась больше не прятать избранника от публики. Жужа пообещала, что вскоре поделится с фолловерами кадрами свадебной фотосессии. 

Катя Жужа

Кроме того, молодая женщина раскрыла подробности прошедшего праздника. Как оказалось, влюбленные готовили свадьбу в очень сжатые сроки. 

«Мы решили не делать громкого события и собрали только самых близких. Эту свадьбу мы подготовили за 2 недели. Спасибо нашим мамам за организацию и моей золовке Кристине (ей очень ''нравится'' когда я ее так называю)», — написала Жужа в своем микроблоге. 

Также Катя призналась, что они с Артемом не смогли сдержать эмоций от того, что наконец заключили брак. «Замужем я впервые, так же, как и мой муж, поэтому мы вчера ревели полвечера. То он вытирал мои слезы, то я целовала его мокрую щеку. Когда мы стояли у загса у меня было полное ощущение того, что я вот-вот потеряю сознание. Это были незабываемые ощущения, которые запомнятся на всю жизнь», — поделилась знаменитость.

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Катя Жужа рассказала о своей свадьбе
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Напомним, об отношениях Жужи с наследником крупного бизнесмена стало известно в 2017-м. Ради избранника Катя оставила работу ведущей «Дома-2». Поговаривают, что семья Маркелова не принимает Жужу — хотя ее слова о свадьбе полностью опровергают эти домыслы. 

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