Хруст костей, снятая с лица кожа, зеленая кровь: новый клип Лободы назвали самым страшным в истории российского шоу-бизнеса

Поклонники Светланы Лободы не могли дождаться выхода нового клипа и буквально умоляли ее поскорее выложить ролик в Сеть. Когда это наконец свершилось, подписчики поняли, что надо быть осторожнее в своих желаниях.

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Светлана Лобода наконец выпустила клип на песню «Новый Рим». Впервые трек услышали в середине декабря 2019 года, а затем фанатов ждали два с половиной месяца мучительного ожидания. В этот раз певице удалось не на шутку удивить и даже напугать своих поклонников.

37-летняя певица предстает в образе инопланетянки, судно которой потерпело крушение прямо посреди ночной трассы. Когда героиня клипа выбирается наружу, то слышен неприятный хруст, как будто при падении она переломала все кости. 

После этого Лобода предается дикому танцу, попутно демонстрируя свои бесконечные ноги и подтянутый пресс. Особенно шокирует сцена, где певица как будто сдирает с себя кожу под слова «вселился демон». В конце концов Светлана падает вниз, где собралось множество... ковбоев. Они жадно пожирают ее, а зеленая кровь инопланетянки брызжет на дорогу и остается на лицах мужчин.

Стоит ли говорить, что жутковатый клип вызвал неоднозначную реакцию фанатов. Многие оценили непривычный формат и провокацию, но нашлись и те, кому ролик показался не только пугающим, но и бесталанным.

...
Светлана Лобода напугала подписчиков новым клипом
1 из 10

«Бред полнейший», «Песня бомба, но клип лучше бы не смотрела», «Будто трейлер фильма ужасов, не усну ночью», «Бадоев уже не тот», «Как страшно, зачем такое снимать», — отозвались недовольные подписчики.

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633