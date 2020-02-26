Светлана Лобода наконец выпустила клип на песню «Новый Рим». Впервые трек услышали в середине декабря 2019 года, а затем фанатов ждали два с половиной месяца мучительного ожидания. В этот раз певице удалось не на шутку удивить и даже напугать своих поклонников.
37-летняя певица предстает в образе инопланетянки, судно которой потерпело крушение прямо посреди ночной трассы. Когда героиня клипа выбирается наружу, то слышен неприятный хруст, как будто при падении она переломала все кости.
После этого Лобода предается дикому танцу, попутно демонстрируя свои бесконечные ноги и подтянутый пресс. Особенно шокирует сцена, где певица как будто сдирает с себя кожу под слова «вселился демон». В конце концов Светлана падает вниз, где собралось множество... ковбоев. Они жадно пожирают ее, а зеленая кровь инопланетянки брызжет на дорогу и остается на лицах мужчин.
Стоит ли говорить, что жутковатый клип вызвал неоднозначную реакцию фанатов. Многие оценили непривычный формат и провокацию, но нашлись и те, кому ролик показался не только пугающим, но и бесталанным.
«Бред полнейший», «Песня бомба, но клип лучше бы не смотрела», «Будто трейлер фильма ужасов, не усну ночью», «Бадоев уже не тот», «Как страшно, зачем такое снимать», — отозвались недовольные подписчики.
Комментарии0