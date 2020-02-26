После этого Лобода предается дикому танцу, попутно демонстрируя свои бесконечные ноги и подтянутый пресс. Особенно шокирует сцена, где певица как будто сдирает с себя кожу под слова «вселился демон». В конце концов Светлана падает вниз, где собралось множество... ковбоев. Они жадно пожирают ее, а зеленая кровь инопланетянки брызжет на дорогу и остается на лицах мужчин.