Принц Чарльз больше всех обижен на Меган Маркл, и вот почему

Британская королевская семья тяжело переживает отстранение Гарри и Меган и, по слухам, таит обиду на принца за то, что тот не смог усмирить желания своей жены. А вот принц Чарльз сильно обиделся именно на невестку, с которой плотно общался все эти годы.

Принц Чарльз, Камилла Паркер Боулз и Меган Маркл

Инсайдеры и королевские эксперты не раз сообщали, что Меган Маркл сильно повезло найти поддержку в лице отца своего супруга, 71-летнего принца Чарльза.

Чарльз едва ли не единственный поддержал желание сына жениться на разведенной актрисе с афроамериканскими корнями.

По слухам, принц отстаивал свадьбу Гарри перед королевой, которая в свое время не разрешила ему сочетаться браком с любимой женщиной.

Чарльз быстро нашел общий язык с невесткой. Он не только выразил желание вести ее к алтарю во время свадьбы, но и помногу общался с ней на регулярной основе, очень сочувствуя из-за разлада Меган с сестрой и отцом.

Говорят, мужчина был рад, что мягкосердечный Гарри женился именно на такой сильной и волевой женщине.

Как сообщает авторитетное издание Daily Mail, сейчас Чарльз уже не очень доволен особенностями характера своей родственницы.

1 2 3 ... 10 Принц Чарльз не смог смириться с желанием Гарри и Меган отлучиться от королевской семьи

«Он искренне верил, что брак Гарри и Меган откроет новую главу в жизни королевской семьи и поспособствует укреплению ее позиций. Чарльз поражен отлучением сына и невестки и находит некоторые из их высказываний и решений оскорбительными лично для него», — поведал изданию анонимный источник. Кажется, теперь Меган Маркл потеряла своего самого верного союзника при британском дворе.