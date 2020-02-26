Принц Чарльз больше всех обижен на Меган Маркл, и вот почему

Инсайдеры и королевские эксперты не раз сообщали, что Меган Маркл сильно повезло найти поддержку в лице отца своего супруга, 71-летнего принца Чарльза.
По слухам, принц отстаивал свадьбу Гарри перед королевой, которая в свое время не разрешила ему сочетаться браком с любимой женщиной.
Чарльз быстро нашел общий язык с невесткой. Он не только выразил желание вести ее к алтарю во время свадьбы, но и помногу общался с ней на регулярной основе, очень сочувствуя из-за разлада Меган с сестрой и отцом.
Как сообщает авторитетное издание Daily Mail, сейчас Чарльз уже не очень доволен особенностями характера своей родственницы.
«Он искренне верил, что брак Гарри и Меган откроет новую главу в жизни королевской семьи и поспособствует укреплению ее позиций. Чарльз поражен отлучением сына и невестки и находит некоторые из их высказываний и решений оскорбительными лично для него», — поведал изданию анонимный источник. Кажется, теперь Меган Маркл потеряла своего самого верного союзника при британском дворе.