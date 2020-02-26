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Принц Чарльз больше всех обижен на Меган Маркл, и вот почему

Британская королевская семья тяжело переживает отстранение Гарри и Меган и, по слухам, таит обиду на принца за то, что тот не смог усмирить желания своей жены. А вот принц Чарльз сильно обиделся именно на невестку, с которой плотно общался все эти годы. 
Принц Чарльз, Камилла Паркер Боулз, Меган Маркл
Принц Чарльз, Камилла Паркер Боулз и Меган Маркл

Инсайдеры и королевские эксперты не раз сообщали, что Меган Маркл сильно повезло найти поддержку в лице отца своего супруга, 71-летнего принца Чарльза. 

Чарльз едва ли не единственный поддержал желание сына жениться на разведенной актрисе с афроамериканскими корнями. 

По слухам, принц отстаивал свадьбу Гарри перед королевой, которая в свое время не разрешила ему сочетаться браком с любимой женщиной. 

Принц Гарри, Принц Чарльз, Меган Маркл
 

Чарльз быстро нашел общий язык с невесткой. Он не только выразил желание вести ее к алтарю во время свадьбы, но и помногу общался с ней на регулярной основе, очень сочувствуя из-за разлада Меган с сестрой и отцом. 

Говорят, мужчина был рад, что мягкосердечный Гарри женился именно на такой сильной и волевой женщине. 

Как сообщает авторитетное издание Daily Mail, сейчас Чарльз уже не очень доволен особенностями характера своей родственницы. 

  • Принц Чарльз
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    Принц Чарльз не смог смириться с желанием Гарри и Меган отлучиться от королевской семьи
    Смотреть галерею

«Он искренне верил, что брак Гарри и Меган откроет новую главу в жизни королевской семьи и поспособствует укреплению ее позиций. Чарльз поражен отлучением сына и невестки и находит некоторые из их высказываний и решений оскорбительными лично для него», — поведал изданию анонимный источник. Кажется, теперь Меган Маркл потеряла своего самого верного союзника при британском дворе. 

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26 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Чарльз, Меган Маркл, Принц Гарри, Камилла Паркер Боулз

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Тэк-с. Как я и предсказывала, надежды мегариков финансово присесть на шею папахену тают буквально на глазах. Здравствуй, независимость! ))

  • Как можно верить анонимному источнику?

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