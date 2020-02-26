Маргарита Симоньян наняла своей 4-месячной дочери педагога по французскому языку

Симоньян очень внимательно относится к развитию своих детей, поэтому устраивает им регулярные занятия с репетиторами по разным предметам.

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян

19 октября 2019-го 38-летняя Маргарита Симоньян стала мамой в третий раз. Главный редактор Russia Today родила своему супругу Тиграну Кеосаяну дочь Маро. 

Звездные родители имеют весьма необычный подход к воспитанию: к примеру, недавно они наняли малышке, которая еще и говорить-то не умеет, репетитора по французскому языку. 

25 февраля журналистка показала фолловерам видео с урока своей 4-месячной дочери. Педагог показывает девочке яркие картинки и общается с ней на иностранном языке. 

Интернет-пользователи пришли в недоумение от занятий маленькой Маро. Многим кажется, что куда полезнее младенцу было бы просто проводить время со своей много работающей мамой. 

Маргарита прочитала все комментарии негодующих и объяснила свою позицию. 

Симоньян считает, что такое раннее обучение обязательно пойдет на пользу ребенку и поможет ему быстрее изучить иностранный язык. «Уже в два года будет свободно разговаривать на французском, как было со старшими детьми», — написала знаменитость в своем микроблоге. 

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Младшая дочь Маргариты Симоньян уже начала учиться иностранным языкам
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Действительно, дети журналистки, 6-летняя Марьяна и 5-летний Баграт, уже отлично владеют английским, французским и китайским языками. Ребята каждый день занимаются с репетиторами — Маргарита регулярно демонстрирует успехи наследников в соцсетях. 

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