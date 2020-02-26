Интернет-пользователи пришли в недоумение от занятий маленькой Маро. Многим кажется, что куда полезнее младенцу было бы просто проводить время со своей много работающей мамой.

Маргарита прочитала все комментарии негодующих и объяснила свою позицию.

Симоньян считает, что такое раннее обучение обязательно пойдет на пользу ребенку и поможет ему быстрее изучить иностранный язык. «Уже в два года будет свободно разговаривать на французском, как было со старшими детьми», — написала знаменитость в своем микроблоге.