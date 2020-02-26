19 октября 2019-го 38-летняя Маргарита Симоньян стала мамой в третий раз. Главный редактор Russia Today родила своему супругу Тиграну Кеосаяну дочь Маро.
Звездные родители имеют весьма необычный подход к воспитанию: к примеру, недавно они наняли малышке, которая еще и говорить-то не умеет, репетитора по французскому языку.
25 февраля журналистка показала фолловерам видео с урока своей 4-месячной дочери. Педагог показывает девочке яркие картинки и общается с ней на иностранном языке.
Интернет-пользователи пришли в недоумение от занятий маленькой Маро. Многим кажется, что куда полезнее младенцу было бы просто проводить время со своей много работающей мамой.
Маргарита прочитала все комментарии негодующих и объяснила свою позицию.
Симоньян считает, что такое раннее обучение обязательно пойдет на пользу ребенку и поможет ему быстрее изучить иностранный язык. «Уже в два года будет свободно разговаривать на французском, как было со старшими детьми», — написала знаменитость в своем микроблоге.
Действительно, дети журналистки, 6-летняя Марьяна и 5-летний Баграт, уже отлично владеют английским, французским и китайским языками. Ребята каждый день занимаются с репетиторами — Маргарита регулярно демонстрирует успехи наследников в соцсетях.
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