Николай Фоменко взорвал Инстаграм серией провокационных фотографий. В кадре позирует обнаженная девушка, грудь которой прикрыты мыльной пеной, а 57-летний актер сидит в халате позади нее.
Некоторые пользователи тут же сделали вывод, что Николай запечатлен со своей слишком молодой возлюбленной, и тут началось...
«Дядь Коль, не пойму, вы дочку купаете что ли?», «Скорее внучку», «Фото называется ''Когда можно, но уже не можется''», «А себе по возрасту не судьба?!» — мигом отозвались подписчики.
Чтобы избежать кривотолков, Арина Постникова (именно она позирует на фото), коллега Николая Фоменко, поделилась видео со съемочной площадки, где и была сделана эта откровенная сцена.
Что касается реальной личной жизни Николая, то он, по последним данным, больше 10 лет живет с Натальей Кутобаевой. У пары, по слухам, двое детей. Их первенцем стал сын Василий, а вот имя и пол второго ребенка держатся в секрете.
Комментарии0