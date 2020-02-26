«Дочку купаете?»: Николай Фоменко смутил подписчиков пикантными фото с молодой красавицей

57-летний актер вызвал бурю в комментариях, поделившись снимками, на которых принимает ванну в компании молодой и красивой девушки.

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Николай Фоменко взорвал Инстаграм серией провокационных фотографий. В кадре позирует обнаженная девушка, грудь которой прикрыты мыльной пеной, а 57-летний актер сидит в халате позади нее.

Некоторые пользователи тут же сделали вывод, что Николай запечатлен со своей слишком молодой возлюбленной, и тут началось...

«Дядь Коль, не пойму, вы дочку купаете что ли?», «Скорее внучку», «Фото называется ''Когда можно, но уже не можется''», «А себе по возрасту не судьба?!» — мигом отозвались подписчики.

Чтобы избежать кривотолков, Арина Постникова (именно она позирует на фото), коллега Николая Фоменко, поделилась видео со съемочной площадки, где и была сделана эта откровенная сцена.

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Николай Фоменко шокировал поклонников пикантными фото с молодой красоткой
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Что касается реальной личной жизни Николая, то он, по последним данным, больше 10 лет живет с Натальей Кутобаевой. У пары, по слухам, двое детей. Их первенцем стал сын Василий, а вот имя и пол второго ребенка держатся в секрете.

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