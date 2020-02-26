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Не жизнь, а сказка: Кейт Миддлтон блеснула в «туфлях принцессы» Jimmy Choo

38-летняя Кейт Миддлтон появилась в сияющих дизайнерских туфлях и показала, как выглядит настоящая принцесса.

Герцогиня Кембриджская предпочитает удобную обувь, но вечером 25 февраля все же решила выгулять сверкающие лодочки на шпильке, которые надевала уже несколько раз. Например, Кейт выбрала серебряную пару для церемонии BAFTA 2019 года, а затем появилась в блестящих лодочках на вечере фонда Action on Addiction в июне 2019-го.

Тогда Кейт выбирала белые платья, но в этот раз Миддлтон вышла в свет в черном твидовом костюме Eponine. Красивый лук был выбран для похода в театр. Вместе с супругом Кэтрин посмотрела мюзикл «Дорогой Эван Хансен».

Постановка имеет важный социальный подтекст: она затрагивает проблемы отцов и детей, а также ментального здоровья людей — именно этой проблемой занимаются Кейт и Уильям в Королевском фонде. 

  • Кейт Миддлтон
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    Кейт Миддлтон славится своим консервативным стилем, однако иногда позволяет себе отыграться на аксессуарах
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Новый выход герцогини никого не оставил равнодушным — модницы оценили сочетание глухого жакета и игривых сияющих туфель, а экоактивисты заметили, что Кейт не изменяет одной паре вот уже несколько лет.

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26 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images
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Кейт Миддлтон

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