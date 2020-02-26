Попрыгунья-стрекоза: Кейт Миддлтон показала серьезные спортивные навыки в неподходящих для состязаний зеленых кюлотах и неудобных кроссовках

Кейт Миддлтон — большая поклонница спорта: говорят, каждое утро герцогини начинается с пробежки или заплыва в бассейне. Недавно супруге принца Уильяма удалось продемонстрировать свою отличную форму. 

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Поклонники не устают поражаться точеной фигуре 38-летней Кейт Миддлтон. Кажется, после рождения троих детей герцогиня Кембриджская стала даже стройнее, чем в студенческие годы. 

Если верить многочисленным инсайдерам, своей формой Кейт обязана интенсивным занятиям спортом

26 февраля в Лондоне прошло мероприятие благотворительной организации SportsAid, направленной на помощь юным чемпионам. Миддлтон стала главной гостьей праздника. 

Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма пообщалась с родителями юных спортсменов и узнала, с какими трудностями сталкиваются семьи. А после Кейт перешла от слов к делу и поучаствовала в самом настоящем забеге.

Кажется, герцогиня попала в свою стихию — на старт, внимание, марш! 

На этом Миддлтон не остановилась. Она отправилась в другой зал, где спортсмены научили ее основным приемам тхэквондо. Заметим, отрабатывала удары Кейт, не снимая своего роскошного обручального кольца с сапфиром. 

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Кейт Миддлтон показала свои спортивные навыки
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Судя по всему, королевская особа изначально планировала активно провести день — она появилась на празднике в кюлотах и даже завязала волосы в хвост. Будь ее воля, Кейт, возможно, пробежала бы стометровку в своих любимых легинсах, но, по протоколу королевским особам запрещено носить спортивные костюмы, поэтому стилистам Кейт и пришлось придумывать ей такой нестандартный наряд. 

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Комментарии

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  • Она козерог, не забываем, у них и без королевской семьи вся жизнь по протоколу, а улыбка... Мне её улыбка нравится... Мне вообще в последнее всеря нравиться естественная неидеальность
  • В таких штанах несуразно выглядит....точно...для такого случая могли бы протокол изменить)))
  • Мне она очень стмпатизирует, так как она большая трудяга, не думает о ом, как принярядиться как Марклуша, да свое поотстаивать, хорошо воспитывает детей, везде успевает, а лицо, товарищи, вот даже тот же плазмолифтинг, ныне модный, а где гарантия, что в этой центрифуге, не останется чужих клеток крови, я не паникер, я объективный человек , и она объективный человек она думает глобально,и решает серьёзные задачи, она уважает и любит себя такой, какая она есть, кто то должен быть, хоть один в королевской семье нормальный, а не думать только о собственной шкуре, маркуша пусть и весёлая, а со своей родней всей непрезентабельной отношения все порвала, поэтому, тут ещё посмотреть надо, кто как выглядит!!
  • Она симпатичная, и фигура отличная, но, на мой взгляд, выглядит старше.
  • http://www.woman.ru/
  • можете кидаться тапками и минусовать, но субъективно выглядит на нормально, но иногда кажется, что при муже она вся такая напряжённая и строгая, а без него расслабленная и естественная, более симпатичная
  • Она заложница своей жизни. Марклуша слиняла, цветёт и пахнет, а Кейт, увы, не в состоянии это сделать.
  • Какая она всегда несуразная... Болезненная, отощавшая, измученная родами и протоколом, неестественно хохочущая женщина...

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