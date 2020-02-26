Поклонники не устают поражаться точеной фигуре 38-летней Кейт Миддлтон. Кажется, после рождения троих детей герцогиня Кембриджская стала даже стройнее, чем в студенческие годы.
Если верить многочисленным инсайдерам, своей формой Кейт обязана интенсивным занятиям спортом.
26 февраля в Лондоне прошло мероприятие благотворительной организации SportsAid, направленной на помощь юным чемпионам. Миддлтон стала главной гостьей праздника.
Супруга принца Уильяма пообщалась с родителями юных спортсменов и узнала, с какими трудностями сталкиваются семьи. А после Кейт перешла от слов к делу и поучаствовала в самом настоящем забеге.
Кажется, герцогиня попала в свою стихию — на старт, внимание, марш!
На этом Миддлтон не остановилась. Она отправилась в другой зал, где спортсмены научили ее основным приемам тхэквондо. Заметим, отрабатывала удары Кейт, не снимая своего роскошного обручального кольца с сапфиром.
Судя по всему, королевская особа изначально планировала активно провести день — она появилась на празднике в кюлотах и даже завязала волосы в хвост. Будь ее воля, Кейт, возможно, пробежала бы стометровку в своих любимых легинсах, но, по протоколу королевским особам запрещено носить спортивные костюмы, поэтому стилистам Кейт и пришлось придумывать ей такой нестандартный наряд.
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