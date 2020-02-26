Супруга принца Уильяма пообщалась с родителями юных спортсменов и узнала, с какими трудностями сталкиваются семьи. А после Кейт перешла от слов к делу и поучаствовала в самом настоящем забеге.

Кажется, герцогиня попала в свою стихию — на старт, внимание, марш!

На этом Миддлтон не остановилась. Она отправилась в другой зал, где спортсмены научили ее основным приемам тхэквондо. Заметим, отрабатывала удары Кейт, не снимая своего роскошного обручального кольца с сапфиром.