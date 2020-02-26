Симона Юнусова не считает свою внучку Алису одаренным ребенком

Звездная бабушка проводит много времени с Алисой, занимаясь ее всесторонним развитием. 26 февраля Симона сделала неожиданное признание.

Симона проводит с внучкой огромное количество времени. В какой-то момент поклонники даже начали переживать, что Алена Шишкова совсем не видится с дочерью, но модель уверила, что каждую свободную минуту находится рядом с Алисой, просто не выкладывает это в Инстаграм.

Зато в соцсетях Симоны исправно появляются видео и фото внучки, подробности о том, как развивается ребенок, а также лайфхаки о воспитании детей.

В последнее время Алиса полюбила читать стихи, и Симона теперь активно изучает поэзию. По мнению мамы Тимати, если дети читают взрослые произведения, то это говорит об отсутствии вкуса у родителей.

1 2 3 ... 10 Симона нянчится с Алисой с самого ее рождения

«Безусловно, из любого правила есть исключения, и это не касается одаренных детей, но Алиса ребенок обычный. Я предпочитаю давать ей материал, который она способна переварить», — отметила Черноморская.