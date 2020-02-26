Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Симона Юнусова не считает свою внучку Алису одаренным ребенком

Звездная бабушка проводит много времени с Алисой, занимаясь ее всесторонним развитием. 26 февраля Симона сделала неожиданное признание.

Симона проводит с внучкой огромное количество времени. В какой-то момент поклонники даже начали переживать, что Алена Шишкова совсем не видится с дочерью, но модель уверила, что каждую свободную минуту находится рядом с Алисой, просто не выкладывает это в Инстаграм.

Зато в соцсетях Симоны исправно появляются видео и фото внучки, подробности о том, как развивается ребенок, а также лайфхаки о воспитании детей. 

В последнее время Алиса полюбила читать стихи, и Симона теперь активно изучает поэзию. По мнению мамы Тимати, если дети читают взрослые произведения, то это говорит об отсутствии вкуса у родителей.

«Безусловно, из любого правила есть исключения, и это не касается одаренных детей, но Алиса ребенок обычный. Я предпочитаю давать ей материал, который она способна переварить», — отметила Черноморская.

Перейти к обсуждению


26 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @simona280/Instagram
Теги

Алиса Юнусова, Симона Юнусова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.