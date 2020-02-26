Жанна Агузарова всегда знала, как удивить публику. Ее сумасшедшие костюмы, макияж и прически на пике карьеры вызывали неподдельный восторг поклонников, а легенда о том, что певица прилетела с Марса, не казалась такой уж странной.

Впрочем, бешеный успех артистки остался в прошлом. Сама Жанна сохранила желание выделиться из толпы и любовь к необычным аутфитам, но не молодость.