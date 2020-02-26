Жанна Агузарова всегда знала, как удивить публику. Ее сумасшедшие костюмы, макияж и прически на пике карьеры вызывали неподдельный восторг поклонников, а легенда о том, что певица прилетела с Марса, не казалась такой уж странной.
Впрочем, бешеный успех артистки остался в прошлом. Сама Жанна сохранила желание выделиться из толпы и любовь к необычным аутфитам, но не молодость.
26 февраля Агузарова пришла на музыкальное шоу Максима Галкина. Певица наклеила на лоб кусочки фольги, большую часть волос оставила распущенными, а пряди на макушке закрутила в небольшие жгуты.
Больше всего пользователей смутила мимика звезды — лицо Агузаровой напоминало маску и практически не двигалось: «Выглядит словно ботоксная кукла. Это пугает», «Агузарову не узнать. Вот что бывает, когда человек теряет контроль над собой и перегибает с пластикой», — обсуждают поклонники певицы.
Жанна Агузарова рассказала о своем творческом пути. Она призналась, что считает себя лучшей певицей в отечественном шоу-бизнесе за последние 30 лет.
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