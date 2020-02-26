Жанна Агузарова пришла на шоу Галкина с фольгой на голове и переколотым лицом

57-летняя звезда стала гостей музыкального шоу. Публика ахнула, но не от восхищения. 

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Жанна Агузарова всегда знала, как удивить публику. Ее сумасшедшие костюмы, макияж и прически на пике карьеры вызывали неподдельный восторг поклонников, а легенда о том, что певица прилетела с Марса, не казалась такой уж странной.

Впрочем, бешеный успех артистки остался в прошлом. Сама Жанна сохранила желание выделиться из толпы и любовь к необычным аутфитам, но не молодость.

26 февраля Агузарова пришла на музыкальное шоу Максима Галкина. Певица наклеила на лоб кусочки фольги, большую часть волос оставила распущенными, а пряди на макушке закрутила в небольшие жгуты.

Больше всего пользователей смутила мимика звезды — лицо Агузаровой напоминало маску и практически не двигалось: «Выглядит словно ботоксная кукла. Это пугает», «Агузарову не узнать. Вот что бывает, когда человек теряет контроль над собой и перегибает с пластикой», — обсуждают поклонники певицы.

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Жанна Агузарова является одной из самых ярких артисток отечественной эстрады
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Жанна Агузарова рассказала о своем творческом пути. Она призналась, что считает себя лучшей певицей в отечественном шоу-бизнесе за последние 30 лет.

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Комментарии

2
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  • Где голос и песни, вспомнили! Сейчас просто городская сумашедшая.
  • Да хоть с ведром на голове, я обожаю ее космический голос, песни, Жанне простительно)

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