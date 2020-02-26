Тима Белорусских прошелся по навозу, тараканам и рыбьим кишкам в шоу Насти Ивлеевой

«Новый сезон — новые задания для гостей», — так решила Настя Ивлеева и придумала для Тимы Белорусских, исполнителя хитов «Незабудка» и «Мокрые кроссы», челлендж, который можно назвать... своеобразным.
Конкурс назывался «Лиричная дорожка». «Отвратительно интересно и мерзко лирично», — так описала задание сама Ивлеева. Итак, что Тиме предложили сделать: Белорусских должен был спеть свой последний хит «Одуванчик», наступая в контейнеры, в которые помощники Насти положили не самые приятные субстанции.
Тима по очереди наступил в: гнилые рыбьи кишки, зофобасов (личинки крупного жука-чернотелки), гигантских американских тараканов, воду со льдом (певцу, считайте, дали передышку), коровий навоз, мозги и пиявки.
В общем, как вы понимаете, не забыть слова и не запнуться у бедного Тимы не получилось. Зато проматериться — очень даже вышло!
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