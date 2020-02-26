Ульяна Сергеенко дала редкое интервью, в котором рассказала о домашнем насилии и разводах и прокомментировала слухи о романе с Сечиным

38-летняя Ульяна Сергеенко рассказала о своей очень непростой личной жизни в интервью телеканалу «Дождь».

Дизайнер Ульяна Сергеенко почти никогда не дает интервью. Однако для телеканала «Дождь» она сделала исключение и рассказала о своей непростой личной жизни. В частности, о двух разводах — с ресторатором и бывшим бойцом по имени Алексей и небезызвестным Даниилом Хачатуровым.

По словам Сергеенко, она ушла от первого супруга, будучи на последних месяцах беременности. «Для меня он был агрессивным человеком, безусловно. У нас даже случались какие-то моменты бытового насилия. Но с возрастом, я смотрю, он стал сильно мягче. Я от него ушла на шестом месяце беременности или седьмом. Я, в общем, психанула, и мне казалось, что я сейчас уйду, а он за мной побежит. А он не побежал».

Тогда Ульяне было очень обидно — она решила, что муж не бросился за ней вдогонку, потому что она была «с пузом и некрасивая». Родители Сергеенко были в ужасе. «Они мне говорили: ''Ты понимаешь, что ты разрушаешь свою жизнь, что с ребенком ты будешь никому не нужна?''»

Со вторым супругом, на тот момент президентом группы компаний «Росгосстрах», Даниилом Хачатуровым Ульяна познакомилась в одном из офисов его компании. И сперва девушка даже не обратила внимание на мужчину.

Хачатуров пригласил Сергеенко на свидание, не зная, что у нее есть сын. И на первую встречу Ульяна пришла с маленьким Сашей.

«Это был какой-то такой супертрогательный момент. Он не ожидал. И, наверное, вот с этого дня мы как-то по-другому друг на друга посмотрели», — рассказала Ульяна.

Позже девушка родила от Хачатурова дочь Василису, а спустя год вышла за любимого мужчину замуж. Но брак этот она не может назвать счастливым. Более того...

«Это был ужасный, самый несчастливый брак, просто отвратительный. Мы как актеры жили в кино. Конечно, это постоянное психологическое насилие, то есть Данил Эдуардович — это не человек, который поднимет на женщину руку, но потрепали мы друг друга знатно».

В 2013-м Сергеенко и Хачатуров расстались, а официально развелись спустя два года. И этот раскол стал одним из самых обсуждаемых светских скандалов того времени. Сергеенко, выходя замуж за Хачатурова, подписала брачный контракт, по которому в случае развода остается ни с чем.

Даниил отнял у нее все: «Самое обидное для меня, когда подарки забирают. Я вообще не могу, когда что-то, что уже мне принадлежит, у меня взяли и забрали. Это такая несправедливость, от которой мне плакать хотелось. Какая-то у меня была подаренная квартира в Риме, дом, еще что-то, машина ''крыло чайки'' старая, Мерседес прекрасный. Да я уже даже всего не помню...»

Также в интервью Ульяна прокомментировала слухи о ее романе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, которые появились два года назад. Ответ ее был прост: «Я вам ничего не могу рассказать про эту историю, потому что ее не было». На вопрос, почему ей приписали роман именно с Сечиным, она заявила: «Наверное, потому, что он красивый. Просто хорошо быть красивым».