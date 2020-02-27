«Я люблю себя и такой»: Анна Михалкова решила больше не бороться с лишним весом

45-летняя Анна Михалкова предприняла последнюю попытку похудеть, которая с треском провалилась. И дело не в слабой силе воли, а в... мидиях!

Анна Михалкова всю жизнь борется с лишним весом. Это как американские горки: актриса то худеет на 15 килограммов, то снова поправляется, а потом скидывает 20 кг.

«Аня конституцией пошла в бабушку — Наталью Петровну Кончаловcкую, которая была очень талантливая, но всегда в теле», — рассказывала ее мама Татьяна Михалкова.

Год назад актриса, например, похудела на 15 килограммов. «Была необходимость сбросить вес, чтобы стабилизировать давление. Я занялась спортом, плюс на нервной почве килограммы сами уходили. Но никакого ЗОЖ нет: могу позволить себе алкоголь и все, что захочу. Не было какого-то специального решения, гипертония мне помогла», — рассказывала Анна.

Однако, кажется, теперь 45-летняя Михалкова устала бороться с лишними килограммами. Об этом старшая дочь Никиты Михалкова рассказала в Инстаграме.

Актриса поведала, что сдала недавно дорогой тест на пищевую аллергию. «Поскольку война с лишним весом давно закончилась моей полной капитуляцией с формулировкой ''я люблю себя и такой'', я решила: а вдруг? А вдруг я просто ем продукты, которые моему организму вредны, и из-за них я не худею!» — высказалась Михалкова.

Тест, впрочем, провалился с треском: у Анны оказалась аллергия на... мидии. «Я их отродясь не ела! Не ем! И вряд ли буду есть! Все остальное мой родной организм принимает на ура! Пришлось в очередной раз согласиться: ''Я люблю себя и такой''».