Потерявшая форму Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Недавно в Сеть попали фото, на которых Бритни Спирс запечатлена с гипсом на ноге. Поклонники певицы пожелали ей скорейшего выздоровления и все гадали, каким образом знаменитость сломала ногу. 27 февраля Спирс решила открыть все карты.
В Инстаграме звезды появилось видео. Бритни сняла себя во время тренировки. В начале ролика знаменитость активно двигается под музыку, но в какой-то момент отчетливо слышен щелчок, после которого она опускается на пол.
В подписи Спирс отметила, что до этого момента она не танцевала около полугода. «Да, я босиком, не смейтесь, но так лучше держусь на полу. Вы можете услышать, когда я сломала ногу. Извините, это довольно громко!» — написала Бритни.
Поклонники поддержали звезду множеством теплых комментариев: «Боже мой. Скорее поправляйся», «Зато как отожгла!», «Я полностью тебя понимаю, точно также сломала ногу в танцевальном классе. Выздоравливай!», «Бедняжка, желаем здоровья».
Некоторых пользователей смутило, что в одном видео, очевидно, совмещены два разных ролика. В первой части Бритни танцует в желтом бра, а ломает ногу уже в белом. Впрочем, поклонники предположили, что в первой части видео запечатлена тренировка полугодовой давности, а роковой момент с переломом произошел после долгого перерыва.
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