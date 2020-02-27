Потерявшая форму Бритни Спирс сломала ногу во время танца

В Инстаграме звезды появилось видео. Бритни сняла себя во время тренировки. В начале ролика знаменитость активно двигается под музыку, но в какой-то момент отчетливо слышен щелчок, после которого она опускается на пол.

В подписи Спирс отметила, что до этого момента она не танцевала около полугода. «Да, я босиком, не смейтесь, но так лучше держусь на полу. Вы можете услышать, когда я сломала ногу. Извините, это довольно громко!» — написала Бритни.