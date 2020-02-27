Потерявшая форму Бритни Спирс сломала ногу во время танца

38-летняя певица поделилась кадрами неприятного инцидента. Всему виной оказался недостаточный уровень подготовки.

27 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Недавно в Сеть попали фото, на которых Бритни Спирс запечатлена с гипсом на ноге. Поклонники певицы пожелали ей скорейшего выздоровления и все гадали, каким образом знаменитость сломала ногу. 27 февраля Спирс решила открыть все карты.

В Инстаграме звезды появилось видео. Бритни сняла себя во время тренировки. В начале ролика знаменитость активно двигается под музыку, но в какой-то момент отчетливо слышен щелчок, после которого она опускается на пол. 

В подписи Спирс отметила, что до этого момента она не танцевала около полугода. «Да, я босиком, не смейтесь, но так лучше держусь на полу. Вы можете услышать, когда я сломала ногу. Извините, это довольно громко!» — написала Бритни.

Поклонники поддержали звезду множеством теплых комментариев: «Боже мой. Скорее поправляйся», «Зато как отожгла!», «Я полностью тебя понимаю, точно также сломала ногу в танцевальном классе. Выздоравливай!», «Бедняжка, желаем здоровья».

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Бритни Спирс показала, как сломала ногу
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Некоторых пользователей смутило, что в одном видео, очевидно, совмещены два разных ролика. В первой части Бритни танцует в желтом бра, а ломает ногу уже в белом. Впрочем, поклонники предположили, что в первой части видео запечатлена тренировка полугодовой давности, а роковой момент с переломом произошел после долгого перерыва.

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Комментарии

7
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  • видео смешное - толстый кабачок пытается быть грациозной ланью, неужели никак похудеть нельзя ?Вон Лопез при ее неидеальной фигуре и возрасте выглядит по крайней мере не смешно. А Бритуха просто жалкая, танцы в сельском клубе(
  • Звук похож как будто ахиллово сухожилие порвала
  • И это секс-символ?
  • Да, Бритни уже не та няшка... Отжиг даже комичен слегка...
  • Как поправилась
  • Помпушка)
  • Наверное, витамина D не хватает, кости из-за такой ерунды не ломаются.

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