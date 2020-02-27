«Я очень скрывала свою беременность, потому что дико боялась. Прошла такой жестокий путь до появления Маши, готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Я к этому шла не один год, все-таки 47 лет, уже сложно выносить. И если в Инстаграме не светила своим пузом, то не потому что не была беременна», — решительно сообщила Лера.



Она добавила, что много лет пыталась завести ребенка естественным путем, но у нее не получалось, поэтому телеведущая прибегла к процедуре ЭКО и забеременела лишь с третьей попытки. Впрочем, Лера призналась, что «еще бы раз прошла весь этот ад», ведь дочь радует ее каждый день.

Лера вспомнила и о своем 29-летнем сыне Жане от первого брака с музыкантом Сергеем Ленюком. По словам звезды, она много говорила со старшим наследником и просила у него прощения за то, что не уделяла ему достаточно внимания в детстве.



На данный момент между ними сложились теплые отношения. Кстати, в 2018 году молодой человек впервые стал отцом. У Леры появился внук, которого назвали Львом.