На днях Лера Кудрявцева побывала в студии YouTube-шоу «Алена, блин!». В интервью Алене Жигаловой телеведущая откровенно рассказала о своей жизни, ответив и на не самые стандартные вопросы. Так, знаменитость призналась, что ради возможности забеременеть была готова на многое. Она родила «вымоленную» дочь Марию, когда ей было 47 лет, поэтому знала, что идет на риск.
«Я очень скрывала свою беременность, потому что дико боялась. Прошла такой жестокий путь до появления Маши, готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Я к этому шла не один год, все-таки 47 лет, уже сложно выносить. И если в Инстаграме не светила своим пузом, то не потому что не была беременна», — решительно сообщила Лера.
Она добавила, что много лет пыталась завести ребенка естественным путем, но у нее не получалось, поэтому телеведущая прибегла к процедуре ЭКО и забеременела лишь с третьей попытки. Впрочем, Лера призналась, что «еще бы раз прошла весь этот ад», ведь дочь радует ее каждый день.
Лера вспомнила и о своем 29-летнем сыне Жане от первого брака с музыкантом Сергеем Ленюком. По словам звезды, она много говорила со старшим наследником и просила у него прощения за то, что не уделяла ему достаточно внимания в детстве.
На данный момент между ними сложились теплые отношения. Кстати, в 2018 году молодой человек впервые стал отцом. У Леры появился внук, которого назвали Львом.
Телеведущая заметила, что они с ее нынешним супругом Игорем Макаровым никогда серьезно не ссорились. Совсем иная картина наблюдалась в личной жизни Леры, когда ей было 25 лет. Она уже работала на телевидении. В то время Кудрявцева жила с ревнивым влиятельным возлюбленным, которого называет «абсолютно шизофреничного вида мужчиной».
«Он меня купил. Для меня это все было в первый раз. Бриллианты, шубы, машины... И я думаю: “Я его полюблю”. И когда мы стали вместе жить, я поняла, что связалась с шизофреником, который мне не дает работать, не дает никуда ходить», — рассказала Лера.
Мужчина прослушивал телефон возлюбленной, запрещал ей видеться с подругами, поднимал на нее руку, запирал в квартире. «Я убегала, меня возвращали, грабили квартиру сестры. Я тайно купила себе однокомнатную квартиру, чтобы было, куда убежать», — делилась подробностями своей страшной истории знаменитость.
Сбежав, Лера не покидала пределов своей квартиры в течение двух месяцев. Продукты ей носила сестра. Кудрявцева не раз писала на него заявления в органы правопорядка, но тиран выходил сухим из воды. В конце концов, он понял, что Лера готова защитить себя, и оставил ее в покое.
В настоящее время Лера счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Он стал ее третьим супругом. 9 августа 2018 года у них родилась дочь Мария, чьи забавные и милые снимки умиляют всех поклонников ее звездной мамы.
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