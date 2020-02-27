Что не ест Анна Седокова, чтобы иметь красивую кожу и тело мечты

Недавно Анна Седокова сообщила, что сдала анализ, и узнала, что ей придется отказаться от некоторых любимых продуктов. На это она пошла, чтобы похудеть к лету.

27 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Анна Седокова

На днях Анна Седокова разместила новый пост в своем Инстаграме. Жизнь певицы, по ее словам, разделилась на «до» и «после». А связаны эти перемены с тем, что звезда всерьез настроена избавиться к лету от лишних килограммов. 

Анна Седокова

Анна сдала специальный анализ и узнала, какие продукты «вызывают в ее теле плохую реакцию». По словам артистки, в связи с этим она и поправляется. Однако теперь, когда Седокова вооружена новыми знаниями о своем организме, она намерена дать решительный бой лишнему весу.

«Итак, мой вердикт: мне категорически нельзя яйца и молочные продукты. Я, человек, обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты», — уверенно сообщила певица.

Анна Седокова

Анна добавила, что изначально даже радовалась запрету на яйца. Мол, без глазуньи она как-нибудь сможет прожить. Но чуть позже артистка поняла, что яйца входят в состав множества блюд: от круассанов до лапши.

Несмотря на это, Седокова объявила, что отказывается от любимых продуктов. Возможно, в этот момент Янис Тимма особенно загрустил, ведь он не так давно баловал свою любимую калорийными макаронами с майонезом и сыром. Но ничто не сломило настрой Анны, и она рассказала о первых результатах своей диеты.

«Итак, я не ем яйца и молоко уже неделю. Мой вес не повысился, и впервые я вместо 66,5, стала весить 65,8», — с гордостью сообщила певица.

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Анна Седокова решила похудеть к лету
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Артистка пообещала в течение всей недели делиться рецептами вкусных блюд, которые не содержат яйца. Некоторые фолловеры решили поучаствовать в марафоне похудения, который запустила Анна. Другим показалось, что ей вовсе ни к чему мучить себя диетами, ведь у нее и так хорошая фигура.

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Комментарии

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под именем
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  • Нобелевксую ей за это открытие дадут? Яйца и молоко, фундамент здоровой жизнедяетельности любого организма, особенно растущего, но только не для резиновых коз, им и травку щипать строго противопоказано, в ней опасные гликозиды, через них ботекс утекает в никуда...И когда этот бред от некомпетентных бабенок печатать перестанут!
  • Потеряла где то ещё 10 кило, и называя вес

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