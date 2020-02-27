Что не ест Анна Седокова, чтобы иметь красивую кожу и тело мечты

Анна добавила, что изначально даже радовалась запрету на яйца. Мол, без глазуньи она как-нибудь сможет прожить. Но чуть позже артистка поняла, что яйца входят в состав множества блюд: от круассанов до лапши.

Несмотря на это, Седокова объявила, что отказывается от любимых продуктов. Возможно, в этот момент Янис Тимма особенно загрустил, ведь он не так давно баловал свою любимую калорийными макаронами с майонезом и сыром. Но ничто не сломило настрой Анны, и она рассказала о первых результатах своей диеты.