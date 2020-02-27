Что не ест Анна Седокова, чтобы иметь красивую кожу и тело мечты

На днях Анна Седокова разместила новый пост в своем Инстаграме. Жизнь певицы, по ее словам, разделилась на «до» и «после». А связаны эти перемены с тем, что звезда всерьез настроена избавиться к лету от лишних килограммов.
Анна сдала специальный анализ и узнала, какие продукты «вызывают в ее теле плохую реакцию». По словам артистки, в связи с этим она и поправляется. Однако теперь, когда Седокова вооружена новыми знаниями о своем организме, она намерена дать решительный бой лишнему весу.
«Итак, мой вердикт: мне категорически нельзя яйца и молочные продукты. Я, человек, обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты», — уверенно сообщила певица.
Анна добавила, что изначально даже радовалась запрету на яйца. Мол, без глазуньи она как-нибудь сможет прожить. Но чуть позже артистка поняла, что яйца входят в состав множества блюд: от круассанов до лапши.
Несмотря на это, Седокова объявила, что отказывается от любимых продуктов. Возможно, в этот момент Янис Тимма особенно загрустил, ведь он не так давно баловал свою любимую калорийными макаронами с майонезом и сыром. Но ничто не сломило настрой Анны, и она рассказала о первых результатах своей диеты.
«Итак, я не ем яйца и молоко уже неделю. Мой вес не повысился, и впервые я вместо 66,5, стала весить 65,8», — с гордостью сообщила певица.
Артистка пообещала в течение всей недели делиться рецептами вкусных блюд, которые не содержат яйца. Некоторые фолловеры решили поучаствовать в марафоне похудения, который запустила Анна. Другим показалось, что ей вовсе ни к чему мучить себя диетами, ведь у нее и так хорошая фигура.
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