Наталья Водянова рассказала о «скромной» свадьбе на 300 гостей

28 февраля Наталья Водянова отмечает 38-летие и заодно маленькую годовщину — ровно 12 месяцев назад Антуан Арно сделал своей возлюбленной предложение.
Модель и бизнесмен уже вовсю планируют свадьбу, а некоторые подробности грядущего торжества Водянова раскрыла в беседе с испанским изданием Elle.
«Мы поженимся совсем скоро. Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Честно признаться, во Франции привыкли к торжествам помасштабнее, поэтому точно найдутся люди, которые назовут нашу церемонию довольно скромной», — заявила Наталья.
Невеста призналась, что совмещать работу и семейную жизнь очень непросто. Чтобы побыть с любимыми людьми, она чаще всего жертвует тем временем, которое хотела провести наедине с собой. Также супермодель поделилась с изданием и своими планами на 2020-й год.
«Я хочу, чтобы мои дети были здоровы. Чтобы старший сын Лукас поступил в тот университет, в который он хочет. Хочу, чтобы у меня появилось больше свободного времени для себя самой. Я очень люблю читать, и мне хотелось бы делать это больше, но пока я редко могу найти на это время. Я также мечтаю сама написать книгу, но это занятие требует еще больше времени и самоотдачи, к тому же я пока не знаю, о чем именно хотела бы написать», — отметила Водянова.
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