Наталья Водянова рассказала о «скромной» свадьбе на 300 гостей

«Я хочу, чтобы мои дети были здоровы. Чтобы старший сын Лукас поступил в тот университет, в который он хочет. Хочу, чтобы у меня появилось больше свободного времени для себя самой. Я очень люблю читать, и мне хотелось бы делать это больше, но пока я редко могу найти на это время. Я также мечтаю сама написать книгу, но это занятие требует еще больше времени и самоотдачи, к тому же я пока не знаю, о чем именно хотела бы написать», — отметила Водянова.