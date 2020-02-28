Беременная Анастасия Шубская вышла на лед и поздравила мужа с важным событием

Хоккеист Александр Овечкин побил все рекорды и забил в НХЛ свою 700-ю шайбу. С этим важным событием его, конечно, поздравила любимая супруга.

28 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Несколько дней назад Александр Овечкин установил новый рекорд — забил 700-ю шайбу в ворота противника и стал восьмым игроком, которому удалось это сделать за всю историю НХЛ.

С таким важным событием спортсмена поздравили боссы Национальной хоккейной лиги, владелец команды Washington Capitals Тед Леонсис, а также любимая супруга спортсмена Анастасия Шубская.

Девушка, которая совсем недавно объявила о второй беременности, не побоялась выйти на лед. 

Анастасия поделилась трогательными кадрами в своем Инстаграме, на которых видно, как Овечкин нежно целует свою жену на льду. Также рядом присутствовал и полуторагодовалый сын пары Сергей.

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Александр Овечкин забил свой 700-й гол
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Отметим, чтобы стать лучшим снайпером НХЛ, Александр должен забить еще 195 голов — таким образом он обгонит Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы в ворота противника. 

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Комментарии

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  • Шубская не производит впечатления умной. Да и он, известно кем является и где живёт
  • Учись, Тарасов, как надо профессионально спортом заниматься...
  • Такие классные! Счастья им ❤️
  • Как здорово, как приятно смотреть на молодые красивые богатые семьи!
  • Не побоялась выйти на лёд)))) так она на ковре стоит, чё бояться то) подвиг совершила прям

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