Беременная Анастасия Шубская вышла на лед и поздравила мужа с важным событием

Несколько дней назад Александр Овечкин установил новый рекорд — забил 700-ю шайбу в ворота противника и стал восьмым игроком, которому удалось это сделать за всю историю НХЛ.
С таким важным событием спортсмена поздравили боссы Национальной хоккейной лиги, владелец команды Washington Capitals Тед Леонсис, а также любимая супруга спортсмена Анастасия Шубская.
Девушка, которая совсем недавно объявила о второй беременности, не побоялась выйти на лед.
Анастасия поделилась трогательными кадрами в своем Инстаграме, на которых видно, как Овечкин нежно целует свою жену на льду. Также рядом присутствовал и полуторагодовалый сын пары Сергей.
Отметим, чтобы стать лучшим снайпером НХЛ, Александр должен забить еще 195 голов — таким образом он обгонит Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы в ворота противника.
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