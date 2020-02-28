Польская модель окрасила белки глаз, почти ослепла и теперь судится с тату-мастером

25-летняя жительница Варшавы пытается добиться наказания для мастера, из-за которого она ослепла на один глаз и стала плохо видеть другим.

В 2016-м инстаграм-модель Александра Садовска, которой тогда был 21 год, решила окрасить глаза в черный цвет и отправилась в тату-салон в Варшаве.

Татуировщик сделал несколько инъекций в каждое глазное яблоко, после чего Александра перестала видеть одним глазом. Она сообщила об этом мастеру, но он успокоил клиентку, мол, такое случается, нужно немного подождать, а пока принимать обезболивающее и делать компрессы.

Позже выяснится, что тату-мастер никогда в жизни не делал подобных процедур и вместо специального раствора ввел девушке... обычную краску для тату.

Садовска приняла решение обратиться к врачам. В варшавском Центре микрохирургии глаза ей сказали, что во время окрашивания глазные яблоки получили серьезные повреждения. Одним она не видит совсем.



Горе-мастеру, проводившему процедуру, теперь грозит до трех лет тюрьмы по обвинению в непреднамеренном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд должен начаться в ближайшее время.

При этом татуировщик Петр А. продолжает работать в том же салоне и отказывается признавать свою вину. Модель требует от него компенсацию в размере 1,5 миллиона злотых (25 миллионов рублей), сообщило издание Super Express.

1 2 3 ... 10 Александра Садовска пытается добиться компенсации за процедуру, из-за которой ослепла

Врачи с сожалением признали, что заметного улучшения зрения добиться не удастся. При этом слепота постепенно прогрессирует. «Ущерб слишком большой. Боюсь, я полностью ослепну», — рассказала Александра.