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Польская модель окрасила белки глаз, почти ослепла и теперь судится с тату-мастером

25-летняя жительница Варшавы пытается добиться наказания для мастера, из-за которого она ослепла на один глаз и стала плохо видеть другим.

В 2016-м инстаграм-модель Александра Садовска, которой тогда был 21 год, решила окрасить глаза в черный цвет и отправилась в тату-салон в Варшаве.

Татуировщик сделал несколько инъекций в каждое глазное яблоко, после чего Александра перестала видеть одним глазом. Она сообщила об этом мастеру, но он успокоил клиентку, мол, такое случается, нужно немного подождать, а пока принимать обезболивающее и делать компрессы.

Позже выяснится, что тату-мастер никогда в жизни не делал подобных процедур и вместо специального раствора ввел девушке... обычную краску для тату.

Садовска приняла решение обратиться к врачам. В варшавском Центре микрохирургии глаза ей сказали, что во время окрашивания глазные яблоки получили серьезные повреждения. Одним она не видит совсем.

Горе-мастеру, проводившему процедуру, теперь грозит до трех лет тюрьмы по обвинению в непреднамеренном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд должен начаться в ближайшее время.

При этом татуировщик Петр А. продолжает работать в том же салоне и отказывается признавать свою вину. Модель требует от него компенсацию в размере 1,5 миллиона злотых (25 миллионов рублей), сообщило издание Super Express.

  • Александра Садовска
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    Александра Садовска пытается добиться компенсации за процедуру, из-за которой ослепла
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Врачи с сожалением признали, что заметного улучшения зрения добиться не удастся. При этом слепота постепенно прогрессирует. «Ущерб слишком большой. Боюсь, я полностью ослепну», — рассказала Александра.

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28 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @anoxi_cime/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сначала придумают какую-то *** с собой сделать, потом скулят, что покалечили.

  • Ага, просто yebaniстическая дура))

  • На фото вон улыбается, довольная такая. Вот про таких в народе и говорят "мозгов нет-считай калека"

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