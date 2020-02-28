«Ему нужна теплая баба с теплыми щами»: мама мужа Лены Лениной выступила против новоявленной невестки

Лена Ленина, которая совсем недавно вышла замуж во второй раз, стала почетной гостьей шоу Андрея Малахова. С ней был ее супруг Антон.

Ленина появилась в студии в свадебном платье и с удовольствием принимала поздравления. Конечно, на эфир приехали и близкие люди супругов. Например, мама Антона Любовь Алексеевна, которой не было на самой свадьбе. И тут выяснилось неожиданное — женщина не очень довольна выбором сына.