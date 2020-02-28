«Ему нужна теплая баба с теплыми щами»: мама мужа Лены Лениной выступила против новоявленной невестки

Лена Ленина, которая совсем недавно вышла замуж во второй раз, стала почетной гостьей шоу Андрея Малахова. С ней был ее супруг Антон.
Ленина появилась в студии в свадебном платье и с удовольствием принимала поздравления. Конечно, на эфир приехали и близкие люди супругов. Например, мама Антона Любовь Алексеевна, которой не было на самой свадьбе. И тут выяснилось неожиданное — женщина не очень довольна выбором сына.
«У меня другая жизнь и другой взгляд на семью. В этом кроется проблема. Я мечтала для сына несколько о другой жене. Хотела, чтобы жена любила его больше, чем бизнес, и ждала его дома с детьми и хозяйством. В общем, теплая баба с теплыми щами», — откровенно заявила Любовь Алексеевна.
По ее мнению, Ленина категорически не подходит под это описание: «Она бизнесвумен. Все ее время и силы направлены в первую очередь на работу, а не на дом и семью. Хотелось бы совершенно другого ребенку. Чтобы он был центром ее внимания и жизни».
Также Любови не нравится и то, что супруги наняли суррогатную мать, которая сейчас вынашивает их ребенка. Женщина отмечает, что «традиционный способ» все же предпочтительнее, хотя и отдает себе отчет в том, что это решение исключительно ее сына и Лены. Сейчас суррогатная мама живет в Греции вместе с матерью Лениной.
Ленина, услышав эти откровения, немало удивилась, ведь она считала, что смогла найти подход к свекрови и общий с ней язык. Впрочем, бизнесвумен не унывает! Лена уверена, что сейчас у нее появится много времени, чтобы пообщаться и еще ближе познакомиться с Любовью.
«А если нет, то я ее куплю. Буду дарить подарки до тех пор, пока она меня не полюбит», — пошутила Лена.
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