«Ему нужна теплая баба с теплыми щами»: мама мужа Лены Лениной выступила против новоявленной невестки

Свекровь Лены Лениной не в восторге от бизнесвумен. По мнению женщины, новоиспеченная супруга ее сына в принципе не создана к семейной жизни.

28 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Лена Ленина, которая совсем недавно вышла замуж во второй раз, стала почетной гостьей шоу Андрея Малахова. С ней был ее супруг Антон.

Ленина появилась в студии в свадебном платье и с удовольствием принимала поздравления. Конечно, на эфир приехали и близкие люди супругов. Например, мама Антона Любовь Алексеевна, которой не было на самой свадьбе. И тут выяснилось неожиданное — женщина не очень довольна выбором сына.

«У меня другая жизнь и другой взгляд на семью. В этом кроется проблема. Я мечтала для сына несколько о другой жене. Хотела, чтобы жена любила его больше, чем бизнес, и ждала его дома с детьми и хозяйством. В общем, теплая баба с теплыми щами», — откровенно заявила Любовь Алексеевна. 

Мама Антона Игнатова

По ее мнению, Ленина категорически не подходит под это описание: «Она бизнесвумен. Все ее время и силы направлены в первую очередь на работу, а не на дом и семью. Хотелось бы совершенно другого ребенку. Чтобы он был центром ее внимания и жизни».

Также Любови не нравится и то, что супруги наняли суррогатную мать, которая сейчас вынашивает их ребенка. Женщина отмечает, что «традиционный способ» все же предпочтительнее, хотя и отдает себе отчет в том, что это решение исключительно ее сына и Лены. Сейчас суррогатная мама живет в Греции вместе с матерью Лениной.

Ленина, услышав эти откровения, немало удивилась, ведь она считала, что смогла найти подход к свекрови и общий с ней язык. Впрочем, бизнесвумен не унывает! Лена уверена, что сейчас у нее появится много времени, чтобы пообщаться и еще ближе познакомиться с Любовью.

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Лена Ленина вышла замуж
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«А если нет, то я ее куплю. Буду дарить подарки до тех пор, пока она меня не полюбит», — пошутила Лена.

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