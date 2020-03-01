Меган Маркл огорчила Елизавету II решением не брать сына Арчи в свой последний приезд в Лондон

Меган Маркл нашла еще один способ, как досадить королеве. На этот раз она не даст Елизавете II увидеться с правнуком, которого планирует не брать с собой в Англию.

1 марта 2020 · Текст: · Фото:

На следующей неделе Меган Маркл прилетит в Великобританию, чтобы присоединиться к принцу Гарри на последних официальных мероприятиях. Маленького сына Арчи с собой она не возьмет, и это очень расстроило королеву.

Елизавета II и принц Филипп опечалены этой новостью, ведь они так мало видели правнука с момента его рождения.

Как передает портал The Sunday Times, Арчи останется вместе с няней и подругой Меган Джессикой Молрони. Это будет стоить дополнительные 50 тысяч фунтов к уже привычной сумме, которую Канада платит за охрану Сассексов.

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Напомним, что официальный выход пары из королевской семьи состоится 31 марта. Тогда же они перестанут считаться людьми, которым необходима международная защита, а это значит, что Канада перестанет оплачивать баснословные счета за охрану Сассексов.

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Комментарии

6
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  • И правильно делает! А вдруг королеве приспичит забрать ребенка?! Лучше перестраховаться!!!!
  • Ой, Елизавета прям не переживет) у нее еще 3 внука есть. Потом будут 3 внука у руля и 1 не пришей кобыле хвост. Маркл надо наоборот всячески привязывать БКС к Арчи (не имя, а кличка песика), делать его там своим, а не отрезать окончательно
  • Зачем взяли её в семью,теперь ребенок будет постоянным объектом шантажа,хотя Арчи копия марклуха королевского там нет ничего.
  • вредина черножопая
  • Думаю, что бабе Лизе, а особенно мужу ее, плевать на Арчи самого по себе. Они и детей-то родных не особо обожали, да и внуков тоже не очень. А Меган, видно, боится до трясучки, что отнимут ребенка... и правильно боится. Это не те люди, которые прощают обиды. Но они умеют ждать. Так что ей теперь придется бояться до конца дней своих... Даже когда не будет стариков, останется Уильям, который как-то вот тоже не производит впечатления добродушного человека...
  • Может и огорчила, а может и нет. Тяжеловаты малышу такие путешествия.

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