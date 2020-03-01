На следующей неделе Меган Маркл прилетит в Великобританию, чтобы присоединиться к принцу Гарри на последних официальных мероприятиях. Маленького сына Арчи с собой она не возьмет, и это очень расстроило королеву.
Елизавета II и принц Филипп опечалены этой новостью, ведь они так мало видели правнука с момента его рождения.
Как передает портал The Sunday Times, Арчи останется вместе с няней и подругой Меган Джессикой Молрони. Это будет стоить дополнительные 50 тысяч фунтов к уже привычной сумме, которую Канада платит за охрану Сассексов.
Напомним, что официальный выход пары из королевской семьи состоится 31 марта. Тогда же они перестанут считаться людьми, которым необходима международная защита, а это значит, что Канада перестанет оплачивать баснословные счета за охрану Сассексов.
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