На следующей неделе Меган Маркл прилетит в Великобританию, чтобы присоединиться к принцу Гарри на последних официальных мероприятиях. Маленького сына Арчи с собой она не возьмет, и это очень расстроило королеву.

Елизавета II и принц Филипп опечалены этой новостью, ведь они так мало видели правнука с момента его рождения.