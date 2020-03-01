Обратной дороги, похоже, нет. Агата Муцениеце поставила решительную точку, запечатлев ее на своей коже, — актриса перебила татуировку на пальце, которую сделала вместо обручального кольца спустя семь лет после свадьбы с Павлом Прилучным (у него, кстати, такая тоже есть — интересно, ее ждет изменение?).

Теперь на месте кольца красуется графичное изображение, отдаленно напоминающее волка.