Обратной дороги, похоже, нет. Агата Муцениеце поставила решительную точку, запечатлев ее на своей коже, — актриса перебила татуировку на пальце, которую сделала вместо обручального кольца спустя семь лет после свадьбы с Павлом Прилучным (у него, кстати, такая тоже есть — интересно, ее ждет изменение?).
Теперь на месте кольца красуется графичное изображение, отдаленно напоминающее волка.
Вчера, к слову, поклонники пары понадеялись на то, что Агата и Павел снова сойдутся. Повод так думать дал им сам Прилучный, опубликовав совместное фото с женой. Впрочем, новая татуировка говорит против этой теории очень красноречиво.
Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу.
В этом браке родилось двое детей: дочь Мия и сын Тимофей. Именно ради детей супруги хотят сохранить хорошие отношения даже после развода.
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