Агата Муцениеце перебила свою татуировку с обручальным кольцом после объявления о разводе с Прилучным

Нательная живопись говорит громче любых слов. Агата Муцениеце изменила татуировку с обручальным кольцом.

1 марта 2020 · Текст: · Фото:

Обратной дороги, похоже, нет. Агата Муцениеце поставила решительную точку, запечатлев ее на своей коже, — актриса перебила татуировку на пальце, которую сделала вместо обручального кольца спустя семь лет после свадьбы с Павлом Прилучным (у него, кстати, такая тоже есть — интересно, ее ждет изменение?).

Теперь на месте кольца красуется графичное изображение, отдаленно напоминающее волка.

Вчера, к слову, поклонники пары понадеялись на то, что Агата и Павел снова сойдутся. Повод так думать дал им сам Прилучный, опубликовав совместное фото с женой. Впрочем, новая татуировка говорит против этой теории очень красноречиво.

Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. 

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Прилучный и Муцениеце познакомились в 2010 году на съемках популярного сериала «Закрытая школа»
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В этом браке родилось двое детей: дочь Мия и сын Тимофей. Именно ради детей супруги хотят сохранить хорошие отношения даже после развода.

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