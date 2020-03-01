40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Елена Подкаминская, та самая Виктория Сергеевна из «Кухни», объявила в своем Инстаграме, что 21 февраля снова стала мамой.
Эта новость стала настоящим сюрпризом для поклонников артистки, ведь она умудрилась скрыть свою беременность так, что о ней даже не заподозрили.
Елена не посещала светские мероприятия, а в Инстаграм выкладывала либо архивные снимки, либо такие, на которых было не видно живота.
Первая дочь актрисы Полина родилась в браке с бизнесменом Александром Пляцевым, с которым Подкаминская развелась в 2015 году. Дочь Ева и новорожденный сын появились в браке с бизнесменом Денисом Гущиным.