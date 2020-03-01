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40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Вот это новости! Елена Подкаминская родила ребенка! А ведь никто и не догадывался об интересном положении звезды сериала «Кухня».

Елена Подкаминская, та самая Виктория Сергеевна из «Кухни», объявила в своем Инстаграме, что 21 февраля снова стала мамой.

«Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!»

Эта новость стала настоящим сюрпризом для поклонников артистки, ведь она умудрилась скрыть свою беременность так, что о ней даже не заподозрили.

Елена не посещала светские мероприятия, а в Инстаграм выкладывала либо архивные снимки, либо такие, на которых было не видно живота.

Первая дочь актрисы Полина родилась в браке с бизнесменом Александром Пляцевым, с которым Подкаминская развелась в 2015 году. Дочь Ева и новорожденный сын появились в браке с бизнесменом Денисом Гущиным.

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01 марта 2020
Текст Анна Миллионова
Фото Instagram
Теги

Елена Подкаминская

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