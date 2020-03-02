Красоту Оксаны Фандеры не портили даже «ревущие и блуждающие 1980-е»

«Как обычно было необычное... Ревущие и блуждающие восьмидесятые», — предалась воспоминаниям знаменитость.

Подписчики оценили необычный образ звезды и заметили, что даже креативный макияж не скрыл красоту супруги Филиппа Янковского. Кстати, не так давно ее дочь Елизавета разместила фото, на котором нет ни грамма косметики, и вызвала похожую реакцию у фолловеров. И мать, и дочь обладают необыкновенной естественной красотой, которая неизменно становится поводом для обсуждений.