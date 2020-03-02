Красоту Оксаны Фандеры не портили даже «ревущие и блуждающие 1980-е»

Оксана Фандера показала архивный снимок с необычным макияжем. Вопреки всему, даже с ним актриса сохранила привлекательность.

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

Оксана Фандера

На днях Оксана Фандера совершила небольшой экскурс в прошлое. Она опубликовала в своем Инстаграме снимок, сделанный в 1980-х. На нем актрису непросто узнать, ведь на фото перед подписчиками звезды предстает девушка, похожая на гейшу.

Белое лицо, алые губы и необычный макияж глаз — многое напоминает о японских танцовщицах. Перо в волосах, розовые кисти в руках, синие драпировки наряда — определенно, на этой фотографии многое притягивает внимание зрителя.

Оксана Фандера

«Как обычно было необычное... Ревущие и блуждающие восьмидесятые», — предалась воспоминаниям знаменитость.

Подписчики оценили необычный образ звезды и заметили, что даже креативный макияж не скрыл красоту супруги Филиппа Янковского. Кстати, не так давно ее дочь Елизавета разместила фото, на котором нет ни грамма косметики, и вызвала похожую реакцию у фолловеров. И мать, и дочь обладают необыкновенной естественной красотой, которая неизменно становится поводом для обсуждений.

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Оксана Фандера в юности едва не стала королевой красоты
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Напомним, Оксана Фандера в конце 1980-х участвовала в первом в СССР конкурсе красоты «Московская красавица». Там актриса заняла второе место, уступив Маше Калининой.

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Комментарии

3
под именем
  • Все комментарии
  • она очень похожа на Неёлову в молодости .
  • Помню ее на самом первом конкурсе красоты...по сравнению с машей Калининой которая тогда победила-симпатяжка. Зачастую почему то лохматая.
  • Смешная какая:))))

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