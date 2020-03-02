Красоту Оксаны Фандеры не портили даже «ревущие и блуждающие 1980-е»

На днях Оксана Фандера совершила небольшой экскурс в прошлое. Она опубликовала в своем Инстаграме снимок, сделанный в 1980-х. На нем актрису непросто узнать, ведь на фото перед подписчиками звезды предстает девушка, похожая на гейшу.
Белое лицо, алые губы и необычный макияж глаз — многое напоминает о японских танцовщицах. Перо в волосах, розовые кисти в руках, синие драпировки наряда — определенно, на этой фотографии многое притягивает внимание зрителя.
«Как обычно было необычное... Ревущие и блуждающие восьмидесятые», — предалась воспоминаниям знаменитость.
Подписчики оценили необычный образ звезды и заметили, что даже креативный макияж не скрыл красоту супруги Филиппа Янковского. Кстати, не так давно ее дочь Елизавета разместила фото, на котором нет ни грамма косметики, и вызвала похожую реакцию у фолловеров. И мать, и дочь обладают необыкновенной естественной красотой, которая неизменно становится поводом для обсуждений.
Напомним, Оксана Фандера в конце 1980-х участвовала в первом в СССР конкурсе красоты «Московская красавица». Там актриса заняла второе место, уступив Маше Калининой.
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