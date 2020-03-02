Виктория Исакова рассказала о генетической несовместимости с Юрием Морозом, из-за которой потеряла 3-месячную дочь

43-летняя актриса впервые рассказала о смерти своего первенца, призналась, что думала об усыновлении, и объяснила, почему скрывала беременность.

Виктория Исакова крайне редко говорит о своей личной жизни, но в интервью Ирине Шихман актриса впервые рассказала о дочери, которая умерла в 3-месячном возрасте.

Трагедия произошла в 2003 году, и Виктория до сих пор не может отпустить воспоминания о тяжелом периоде своей жизни. Журналистка поинтересовалась, стала ли актриса заниматься попечительством ради того, чтобы заглушить личную трагедию, и получила ответ.

«Я делала очень многое для того, чтобы спастись. Мы столкнулись с проблемой с точки зрения медицины. Она никаким образом не решается, точнее, люди просто не узнают, почему они потеряли ребенка. Я стала этим заниматься, пытаться каким-то образом сделать так, чтобы исследования могли проводиться в России. Это стена, которую пробить практически невозможно», — уклончиво ответила Исакова.

Актриса отказалась более подробно рассказать о той медицинской проблеме, из-за которой погибла ее первая дочь, однако подтвердила, что речь идет о генетической несовместимости с партнером. «Мы эту проблему решили за границей», — поделилась Виктория.

До рождения Варвары знаменитость задумывалась об усыновлении: «Я думала о том, что хотела бы усыновить ребенка, но у Юры были вопросы в этом отношении. Он сомневался. Возникла такая история, что на это нужно много времени и сил. Это же должно быть обоюдное решение».

1 2 3 ... 10 Виктория Исакова практически не показывает свою 4-летнюю дочь Варю

43-летняя актриса до сих пор практически не показывает Варвару, потому что уважает право ребенка на приватность. К тому же, решение скрывать беременность было принято из-за трагедии 2003 года. «Мой опыт был такой печальный, может быть, поэтому я хотела, чтобы это осталось интимным», — предположила Виктория.