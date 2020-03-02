Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Исакова рассказала о генетической несовместимости с Юрием Морозом, из-за которой потеряла 3-месячную дочь

43-летняя актриса впервые рассказала о смерти своего первенца, призналась, что думала об усыновлении, и объяснила, почему скрывала беременность.

Виктория Исакова крайне редко говорит о своей личной жизни, но в интервью Ирине Шихман актриса впервые рассказала о дочери, которая умерла в 3-месячном возрасте.

Трагедия произошла в 2003 году, и Виктория до сих пор не может отпустить воспоминания о тяжелом периоде своей жизни. Журналистка поинтересовалась, стала ли актриса заниматься попечительством ради того, чтобы заглушить личную трагедию, и получила ответ. 

«Я делала очень многое для того, чтобы спастись. Мы столкнулись с проблемой с точки зрения медицины. Она никаким образом не решается, точнее, люди просто не узнают, почему они потеряли ребенка. Я стала этим заниматься, пытаться каким-то образом сделать так, чтобы исследования могли проводиться в России. Это стена, которую пробить практически невозможно», — уклончиво ответила Исакова.

Актриса отказалась более подробно рассказать о той медицинской проблеме, из-за которой погибла ее первая дочь, однако подтвердила, что речь идет о генетической несовместимости с партнером. «Мы эту проблему решили за границей», — поделилась Виктория.

До рождения Варвары знаменитость задумывалась об усыновлении: «Я думала о том, что хотела бы усыновить ребенка, но у Юры были вопросы в этом отношении. Он сомневался. Возникла такая история, что на это нужно много времени и сил. Это же должно быть обоюдное решение».

43-летняя актриса до сих пор практически не показывает Варвару, потому что уважает право ребенка на приватность. К тому же, решение скрывать беременность было принято из-за трагедии 2003 года. «Мой опыт был такой печальный, может быть, поэтому я хотела, чтобы это осталось интимным», — предположила Виктория.

Перейти к обсуждению


02 марта 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото v_isakova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, А поговорить?/YouTube.com, Legion-Media.ru
Теги

Виктория Исакова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-03-01 23:24:00
100
Не слушала бы маму (у которой видимо важность мнения соседей важнее счастья дочери), а сразу развелась - жить было бы гораздо легче. Кто вообще это придумал, что женщина должна сохранять семью с ленивым, бездарным и безответственным человеком. Детям и женщине желаю здоровья и большого везения во всем дальше.
«Свекровь сказала, что инвалиды ей не нужны»: как живет мать шестерых, от которой после рождения пятерняшек ушел муж
103 Комментариев
Гость 2020-03-01 13:29:00
92
[quote="Гость" message_id=5077915]Что значит неухоженная? То, что на ней нет косметики тонны как на вас? Так она красивая и без всей этой мишуры. . У неё красивые большие выразительные глаза, которые не требуют наращивания ресниц. Красивая кожа без прыщей и морщин.
Агата Муцениеце перебила свою татуировку с обручальным кольцом после объявления о разводе с Прилучным
58 Комментариев
Гость 2020-02-29 15:27:00
85
Раздражают комменты типа "Не ходила потому что не звали" с явной издевкой написанные. Ну да, не звали. А что тут удивительного? Там семья богатейшая, белая кость в их понимании, трясущаяся за свои капиталы, строгий папашка - командир, а Наталья - русская моделька с тремя детьми от другого человека... да, известная уже, да красивая, ну и что? Все равно мезальянс. В такой ситуации никто никого бы не позвал. Всегда деньги важнее и не говорите, что это не так. Вот, сейчас убедились, что вменяемая, что понимает, что такое респектабельность, не опозорит, что можно с ней дело иметь, ну и женятся. А то женился тут один принц по любви недавно, теперь читаем каждый день про их приключения. А тут оба все грамотно взвесили, родителей жениха слушались, может, так и лучше... Умнее, уж точно.
Мама Натальи Водяновой объяснила, почему ее дочь восемь лет не выходила замуж за Антуана Арно
48 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.