Даже с «прилизанной коровой» челкой Ирина Шейк выглядит красоткой

Стоит заметить, что точеную фигуру русской красавицы не смогли испортить даже «опасные» белые брюки.

Прилизанная челка модели вызвала полярную реакцию пользователей. Многие поблагодарили креативного директора французского Дома Пьерпаоло Пиччоли за то, что им удалось увидеть Ирину в необычном образе, и рассыпались в комплиментах самой знаменитости.