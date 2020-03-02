Даже с «прилизанной коровой» челкой Ирина Шейк выглядит красоткой

Ирина Шейк прогулялась по Парижу в белоснежном аутфите. Приталенный тренч, футболка, прямые брюки и ботильоны с квадратным мысом в тон. Акцентной деталью лука стала небольшая сумка со змеиным принтом и... необычная прическа. Судя по всему, модель оставила укладку после показа Valentino.
Стоит заметить, что точеную фигуру русской красавицы не смогли испортить даже «опасные» белые брюки.
Прилизанная челка модели вызвала полярную реакцию пользователей. Многие поблагодарили креативного директора французского Дома Пьерпаоло Пиччоли за то, что им удалось увидеть Ирину в необычном образе, и рассыпались в комплиментах самой знаменитости.
Однако нашлись и те, кому укладка показалась как минимум нелепой. Впрочем, ни прическа, ни практически полное отсутствие макияжа не смогли испортить потрясающий образ модели, который уже оценили многие модные издания.
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