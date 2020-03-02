«Анна-Мария постоянно берет меня с собой на прогулки и учит новым полезным рецептам. Эта еда насыщает не только мой желудок, но и душу. Она даже позвала шефа, и мы вместе сделали что-то очень вкусное… Но этого ей было мало: вчера она привела ко мне Киру Стокс, чтобы надрать мне задницу. Это была отличная продуктивная неделя. Мне гораздо лучше. Я жива и внутри, и снаружи», — заявила Шеннен.