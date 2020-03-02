«Заботиться и обнимать себя каждый день»: Шэннен Доэрти рассказала о том, как борется с раком

Актриса Шэннен Доэрти, у которой снова диагностировали четвертую стадию рака груди, поделилась с подписчиками своими способами борьбы с болезнью.

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

Месяц назад 48-летняя Шэннен Доэрти призналась, что у нее случился рецидив, — к актрисе вновь вернулся рак груди. 

Звезда «Зачарованных» не перестает делиться с поклонниками, которые переживают за ее здоровье, информацией о себе. На днях актриса рассказала, как живет сейчас.

По словам Шэннен, справляться с раком ей помогают близкие люди и забота о себе. 

«После года борьбы с вернувшимся тяжелым диагнозом я снова начала заботиться о себе, я обнимаю себя каждый день. Это не всегда легко. У меня бывают дни, когда я в депрессии или просто ленюсь. Но меня поддерживают и направляют дальше по жизни мои друзья», — написала Доэрти в Инстаграме.

Звезда говорит, конечно, о любимом супруге Курте, подруге Анне-Марии Кортрайт и фитнес-тренере Кире Стокс.

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«Анна-Мария постоянно берет меня с собой на прогулки и учит новым полезным рецептам. Эта еда насыщает не только мой желудок, но и душу. Она даже позвала шефа, и мы вместе сделали что-то очень вкусное… Но этого ей было мало: вчера она привела ко мне Киру Стокс, чтобы надрать мне задницу. Это была отличная продуктивная неделя. Мне гораздо лучше. Я жива и внутри, и снаружи», — заявила Шеннен.

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