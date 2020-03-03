Данила Козловский прокомментировал рождение дочери и опубликовал первое фото с ней

2 марта стало известно, что у Данилы Козловского и Ольги Зуевой родилась дочь. Актер поделился своими эмоциями и показал малышку.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Ольга Зуева, Данила Козловский

В конце февраля стало известно, что Данила Козловский улетел в Америку. Там, по сообщениям инсайдеров, готовилась впервые стать матерью его возлюбленная Ольга Зуева.

2 марта актриса опубликовала снимок с новорожденной дочерью и трогательно поприветствовала малышку в новом мире сразу на двух языках: русском и английском. Многим было любопытно, когда же заговорит и сам Данила? Долго томиться в ожидании не пришлось. 3 марта артист показал милое фото с девочкой. На нем 34-летний Козловский прижимает дочку к себе и целует ее.

Данила Козловский

«Моя вселенная. Время быть отцом. #ябатя», — коротко поделился своими эмоциями Данила.

Наверняка фолловерам хотелось узнать больше подробностей о новорожденной. Например, ее имя или возраст, ведь некоторым показалось, что Ольга стала матерью не вчера, а чуть раньше. Однако Данила не стал пока что раскрывать никаких деталей. К тому же, в его Инстаграме нет возможности оставить комментарий, так что все вопросы остались за кадром.

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На днях Ольга Зуева сообщила, что они с Данилой Козловским впервые стали родителями
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Остается ждать, когда одна из самых скрытных пар отечественного шоу-бизнеса все же поделится интересными фактами о своей наследнице.

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Комментарии

6
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  • Американских граждан прибавляется!
  • Данила и Ольга интересной парой кажутся, у него и первая жена Уршула была в, плане внешности на любителя, но значит он в женщинах ценит другое,почему все должны выбирать однотипных моделей .
  • Ну главное Что фон одинаковый, значит мы поверили))
  • Ммм, как это мило, такой брутальный красавчик с доченькой, это очень трогательно ;)
  • #яжбать

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