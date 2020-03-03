В конце февраля стало известно, что Данила Козловский улетел в Америку. Там, по сообщениям инсайдеров, готовилась впервые стать матерью его возлюбленная Ольга Зуева.

2 марта актриса опубликовала снимок с новорожденной дочерью и трогательно поприветствовала малышку в новом мире сразу на двух языках: русском и английском. Многим было любопытно, когда же заговорит и сам Данила? Долго томиться в ожидании не пришлось. 3 марта артист показал милое фото с девочкой. На нем 34-летний Козловский прижимает дочку к себе и целует ее.