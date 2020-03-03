В конце февраля стало известно, что Данила Козловский улетел в Америку. Там, по сообщениям инсайдеров, готовилась впервые стать матерью его возлюбленная Ольга Зуева.
2 марта актриса опубликовала снимок с новорожденной дочерью и трогательно поприветствовала малышку в новом мире сразу на двух языках: русском и английском. Многим было любопытно, когда же заговорит и сам Данила? Долго томиться в ожидании не пришлось. 3 марта артист показал милое фото с девочкой. На нем 34-летний Козловский прижимает дочку к себе и целует ее.
«Моя вселенная. Время быть отцом. #ябатя», — коротко поделился своими эмоциями Данила.
Наверняка фолловерам хотелось узнать больше подробностей о новорожденной. Например, ее имя или возраст, ведь некоторым показалось, что Ольга стала матерью не вчера, а чуть раньше. Однако Данила не стал пока что раскрывать никаких деталей. К тому же, в его Инстаграме нет возможности оставить комментарий, так что все вопросы остались за кадром.
Остается ждать, когда одна из самых скрытных пар отечественного шоу-бизнеса все же поделится интересными фактами о своей наследнице.
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