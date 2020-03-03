3 марта дизайнер Алена Ахмадуллина разместила необычный пост в своем Инстаграме. Под фотографией, на которой 41-летняя звезда радостно улыбается, она оставила весьма интригующую подпись.
«Отец Владимир, благословите! Помолитесь, пожалуйста, за меня. Сегодня в 11:00 будет медицинская процедура под наркозом, связанная с деторождением», — сообщила знаменитость.
Теперь поклонники ломают голову, что же дизайнер имела в виду. Напомним, Ахмадуллина дважды была замужем: ее первым избранником стал бизнесмен Аркадий Волк, а во второй раз она обвенчалась с председателем совета директоров АО «Станкопром» Сергеем Макаровым.
Праздничная церемония состоялась в Храме Святого Антипы в 2017 году. Детей у Алены нет, поэтому некоторые предположили, что дизайнер отправилась к врачу с целью решить эту проблему.
Поклонники Ахмадуллиной рассчитывают, что в будущем она раскроет детали своего визита к медикам. Пока же они пожелали ей удачи. «Алена, пусть все сложится благополучно», «Помоги вам Господи!», «Алена, я тоже помолюсь за Вас! От всей души желаю вам счастья материнства», — писали фолловеры. Под постом отметились и звездные подруги дизайнера — Евгения Линович, Татьяна Рогаченко и другие.
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