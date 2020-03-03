Дизайнер Алена Ахмадуллина заинтриговала постом о процедуре деторождения под наркозом

Алена Ахмадуллина умеет вызвать любопытство фолловеров. Под ее загадочным постом уже множество комментариев. Пока все ждут, когда дизайнер прояснит ситуацию, она взяла и удалила публикацию. 

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Алена Ахмадуллина

3 марта дизайнер Алена Ахмадуллина разместила необычный пост в своем Инстаграме. Под фотографией, на которой 41-летняя звезда радостно улыбается, она оставила весьма интригующую подпись. 

Алена Ахмадуллина

«Отец Владимир, благословите! Помолитесь, пожалуйста, за меня. Сегодня в 11:00 будет медицинская процедура под наркозом, связанная с деторождением», — сообщила знаменитость.

Теперь поклонники ломают голову, что же дизайнер имела в виду. Напомним, Ахмадуллина дважды была замужем: ее первым избранником стал бизнесмен Аркадий Волк, а во второй раз она обвенчалась с председателем совета директоров АО «Станкопром» Сергеем Макаровым.

Праздничная церемония состоялась в Храме Святого Антипы в 2017 году. Детей у Алены нет, поэтому некоторые предположили, что дизайнер отправилась к врачу с целью решить эту проблему.

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Алена Ахмадуллина заинтересовала поклонников своим последним постом, который в скором времени удалила
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Поклонники Ахмадуллиной рассчитывают, что в будущем она раскроет детали своего визита к медикам. Пока же они пожелали ей удачи. «Алена, пусть все сложится благополучно», «Помоги вам Господи!», «Алена, я тоже помолюсь за Вас! От всей души желаю вам счастья материнства», — писали фолловеры. Под постом отметились и звездные подруги дизайнера — Евгения Линович, Татьяна Рогаченко и другие. 

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Комментарии

2
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  • Обычно пункцию яичника берут под наркозом для эко.
  • Наверное обычное ЭКО.

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