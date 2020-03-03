«Отец Владимир, благословите! Помолитесь, пожалуйста, за меня. Сегодня в 11:00 будет медицинская процедура под наркозом, связанная с деторождением», — сообщила знаменитость.

Теперь поклонники ломают голову, что же дизайнер имела в виду. Напомним, Ахмадуллина дважды была замужем: ее первым избранником стал бизнесмен Аркадий Волк, а во второй раз она обвенчалась с председателем совета директоров АО «Станкопром» Сергеем Макаровым.



Праздничная церемония состоялась в Храме Святого Антипы в 2017 году. Детей у Алены нет, поэтому некоторые предположили, что дизайнер отправилась к врачу с целью решить эту проблему.