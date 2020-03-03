СМИ: Максим Виторган заболел пневмонией

«Московский комсомолец» сообщил некоторые подробности. Оказывается, Виторган плохо себя чувствовал последние три дня, в ночь на 3 марта ситуация стала критической. Температура артиста поднялась до 40 градусов, появился озноб.

На том, чтобы обратиться к специалистам, настояла возлюбленная Максима Нино Нинидзе. Она вызвала скорую помощь.