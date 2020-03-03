СМИ: Максим Виторган заболел пневмонией

Серьезная болезнь подкосила известного артиста. На третий день недомогания он был вынужден обратиться к врачу.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

3 марта телеграм-канал «112» обеспокоил всех поклонников Максима Виторгана, сообщив нерадостную новость. Актер обратился к врачам из-за высокой температуры и длительного кашля.

Медики поставили Виторгану диагноз пневмония и предложили госпитализацию, однако Максим отказался, заверив, что обратится к личному врачу.

«Московский комсомолец» сообщил некоторые подробности. Оказывается, Виторган плохо себя чувствовал последние три дня, в ночь на 3 марта ситуация стала критической. Температура артиста поднялась до 40 градусов, появился озноб.

На том, чтобы обратиться к специалистам, настояла возлюбленная Максима Нино Нинидзе. Она вызвала скорую помощь.

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Максим Виторган три дня переносил болезнь на ногах
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По данным СМИ, подозрения на коронавирус, который уверенно шагает по планете, у Максима нет. Нинидзе, отметим, чувствует себя хорошо.

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Комментарии

1
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  • зачем доводить до скорой? мог сесть на такси и поехать к личному врачу/на прием/в поликлинику. Скорая - это на случай экстренных вызовов - сердечный приступ, рана, огнестрел, падение, экстренные роды и т.п.

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