64-летнюю Ларису Долину раскритиковали за выбор «пижамы» вместо вечернего платья

Впрочем, среди раскритиковавших звезду фанатов нашлись и те, кому наряд показался вполне симпатичным. По их мнению, Лариса смотрелась в нем элегантно и женственно. Премьера мюзикла с участием певицы состоится 13 марта в Театре на Таганке, поклонники с нетерпением ждут шанса увидеть любимую певицу на сцене.