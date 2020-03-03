64-летнюю Ларису Долину раскритиковали за выбор «пижамы» вместо вечернего платья

Лариса Долина крайне редко появляется на светских мероприятиях, однако не смогла отказать Ивану Урганту, пригласившего ее на съемки своего вечернего шоу. В студии певица рассказала о премьере мюзикла «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», в котором она играет главную роль.
Знаменитость решила поэкспериментировать со стилем и отдала предпочтение модному оверсайзу. Лариса пришла на программу «Вечерний Ургант» в пыльно-лиловом платье и накидке, которые напомнили пользователям «пижамный» наряд.
«Забыли снять ночнушку и домашний халат», «Кошмарная мода», «Про пижаму уже написали?», «Полная безвкусица», «Это ночная сорочка?» — высказались недовольные поклонники.
Впрочем, среди раскритиковавших звезду фанатов нашлись и те, кому наряд показался вполне симпатичным. По их мнению, Лариса смотрелась в нем элегантно и женственно. Премьера мюзикла с участием певицы состоится 13 марта в Театре на Таганке, поклонники с нетерпением ждут шанса увидеть любимую певицу на сцене.
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