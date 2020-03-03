64-летнюю Ларису Долину раскритиковали за выбор «пижамы» вместо вечернего платья

64-летняя певица решила порадовать фанатов новым образом, но поклонники все равно остались недовольны.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Лариса Долина крайне редко появляется на светских мероприятиях, однако не смогла отказать Ивану Урганту, пригласившего ее на съемки своего вечернего шоу. В студии певица рассказала о премьере мюзикла «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», в котором она играет главную роль.

Знаменитость решила поэкспериментировать со стилем и отдала предпочтение модному оверсайзу. Лариса пришла на программу «Вечерний Ургант» в пыльно-лиловом платье и накидке, которые напомнили пользователям «пижамный» наряд. 

«Забыли снять ночнушку и домашний халат», «Кошмарная мода», «Про пижаму уже написали?», «Полная безвкусица», «Это ночная сорочка?» — высказались недовольные поклонники.

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Лариса Долина призналась, что соскучилась по мюзиклам
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Впрочем, среди раскритиковавших звезду фанатов нашлись и те, кому наряд показался вполне симпатичным. По их мнению, Лариса смотрелась в нем элегантно и женственно. Премьера мюзикла с участием певицы состоится 13 марта в Театре на Таганке, поклонники с нетерпением ждут шанса увидеть любимую певицу на сцене.

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