Ведущий «Сегодня вечером» рассказал о проблемах Аллы Пугачевой со здоровьем. По словам Максима Галкина, 34 года назад артистку пригласили выступить в Чернобыле. После взрыва на АЭС сохранялся высокий уровень радиации, который нанес эндокринной системе Примадонны непоправимый ущерб.

«Это была такая история, что не все согласились поехать туда. Но и Ира Понаровская, и Алла поехали. У нее полетела щитовидка после этого. Так и остались с ней проблемы. А у Иры в голосе появилась хрипотца! Это, честно говоря, тихий ужас, потому что никто не знал, что делать. Аллу, например, попросили надеть какую-то свинцовую шапочку», — рассказал супруг Аллы Борисовны.

