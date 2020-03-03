Ведущий «Сегодня вечером» рассказал о проблемах Аллы Пугачевой со здоровьем. По словам Максима Галкина, 34 года назад артистку пригласили выступить в Чернобыле. После взрыва на АЭС сохранялся высокий уровень радиации, который нанес эндокринной системе Примадонны непоправимый ущерб.
«Это была такая история, что не все согласились поехать туда. Но и Ира Понаровская, и Алла поехали. У нее полетела щитовидка после этого. Так и остались с ней проблемы. А у Иры в голосе появилась хрипотца! Это, честно говоря, тихий ужас, потому что никто не знал, что делать. Аллу, например, попросили надеть какую-то свинцовую шапочку», — рассказал супруг Аллы Борисовны.
Говорят, что по той же причине Алла Пугачева в течение долгого времени не могла снова завести детей. Как известно, радиация наносит серьезный удар и по репродуктивной системе.
Впрочем, Примадонна все же смогла познать радость материнства благодаря суррогатной матери, которая выносила двойняшек Лизу и Гарри. Сейчас детям Аллы и Максима уже 6 лет, а звездной маме в этом году исполнится 71 год.
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