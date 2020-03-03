Изначально семья Роба Кардашьяна была настроена против Блэк Чайны (настоящее имя — Анжела Уайт — прим. Woman.ru). Экс-стриптизерша, известная своим эпатажным поведением, любовью к обнаженным селфи и чересчур откровенным аутфитам, вызывала мало доверия. К тому же она воспитывала сына от рэпера Tyga, с которым в тот момент встречалась Кайли Дженнер, сестра Роба. И все же влюбленный мужчина настаивал, что эта девушка — самое главное в его жизни. Крис вместе с дочерьми вздохнула и приняла «проблемную» невестку. Не прошло и нескольких лет, как Роб и Блэк Чайна расстались — и красотка на прощание прихватила с собой новорожденную дочь Дрим.

Каких только слухов в то время не ходило! Подозревали даже, что малышка вовсе не от Роба, а от одного из многочисленных любовников Анжелы.

Несмотря на семейные скандалы, звездные тети прекрасно относятся к Дрим и всегда рады видеть ее в гостях. А папа постоянно навещает девочку и проводит с ней время. Казалось бы, конфликт улажен, все живут мирно и счастливо, но в январе 2020-го Роб неожиданно для общественности обвинил бывшую пассию в неподобающем поведении и потребовал у суда лишить ее права на опеку.