Влияние и связи сестры Ким не помогли Робу Кардашьяну отсудить опеку над дочерью

От любви до ненависти в случае Роба Кардашьяна и матери его ребенка Блэк Чайны было сделано немало шагов. А не так давно звездный отец подал на экс-пассию в суд, чтобы лишить ее родительских прав на общую дочь Дрим. Но потерпел неудачу.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Роб Кардашьян и Блэк Чайна

Изначально семья Роба Кардашьяна была настроена против Блэк Чайны (настоящее имя — Анжела Уайт — прим. Woman.ru). Экс-стриптизерша, известная своим эпатажным поведением, любовью к обнаженным селфи и чересчур откровенным аутфитам, вызывала мало доверия. К тому же она воспитывала сына от рэпера Tyga, с которым в тот момент встречалась Кайли Дженнер, сестра Роба. И все же влюбленный мужчина настаивал, что эта девушка — самое главное в его жизни. Крис вместе с дочерьми вздохнула и приняла «проблемную» невестку. Не прошло и нескольких лет, как Роб и Блэк Чайна расстались — и красотка на прощание прихватила с собой новорожденную дочь Дрим. 

Каких только слухов в то время не ходило! Подозревали даже, что малышка вовсе не от Роба, а от одного из многочисленных любовников Анжелы.

Несмотря на семейные скандалы, звездные тети прекрасно относятся к Дрим и всегда рады видеть ее в гостях. А папа постоянно навещает девочку и проводит с ней время. Казалось бы, конфликт улажен, все живут мирно и счастливо, но в январе 2020-го Роб неожиданно для общественности обвинил бывшую пассию в неподобающем поведении и потребовал у суда лишить ее права на опеку. 

Блэк Чайна с дочерью Дрим

Кардашьян настаивал, что Чайна тратила по 600 долларов в день на алкоголь, злоупотребляла запрещенными веществами, гонялась за людьми с ножами в руках, угрожала им расправой, а также обучала трехлетнюю дочь тверку. Об этом он якобы узнал от горничных и нянь, которые работали в доме Блэк Чайны. Роб настаивал на получении единоличной опеки над дочерью, а маме бы разрешалось увидеть свою малышку только когда той исполнится 10 лет. 

В начале марта выяснилось, что суд отклонил ходатайство Роба Кардашьяна и оставил Дрим жить с мамой.

Однако у возмущенного отца все еще есть возможность изменить это решение. Ему не запрещено повторно обращаться в органы опеки и писать заявления прокурорам.

Сама Блэк Чайна утверждала, что столкнулась с несправедливостью и буллингом. Поклонники семейства Кардашьян буквально затравили девушку в соцсетях. «Теперь она должна тратить время и ресурсы, чтобы противостоять беспочвенным нападкам», — утверждала ее команда юристов. 

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Кард из нового ролика с утренней прогулки Блэк Чайны с детьми
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Многие были уверены в победе Роба, ведь за его спиной — многомиллионное состояние и помощь лучших адвокатов мира, включая собственную сестру Ким. Однако все это не смогло повлиять на решение суда. 3 марта счастливая Блэк Чайна опубликовала видео с утренней прогулки со своими детьми. Похоже, Дрим и ее старший брат Кинг отлично проводили время, танцевали и радовались общению с мамой. 

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Комментарии

1
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  • Блэк Чайна сама звезда с большими связями и гораздо более знаменита, чем брат кардашьяних

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