Екатерина Диденко стала печально известной после вечеринки в честь собственного дня рождения. Супруг Екатерины Валентин, решив удивить жену, закупил 25 килограммов сухого льда и высыпал его в бассейн с хлорированной водой. Из-за выброса углекислого газа муж блогерши и двое друзей получили ожоги и отек легких, несовместимые с жизнью.



После смерти отца своих двоих детей Екатерина продолжила обсуждать с аудиторией происходящее и уже через несколько дней после трагедии приняла участие в съемках ток-шоу. Мнения пользователей разделились — кто-то считает, что Диденко хайпует на крови, но многие поддерживают девушку, потерявшую супруга.