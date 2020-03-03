«Я не виновата»: Диденко сообщила, что родственники погибших в бассейне встали на ее сторону

После смертельной вечеринки с сухим льдом хейтеры уверены, что родные жертв ненавидят блогера. Екатерина Диденко заявила: это не так.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Екатерина Диденко стала печально известной после вечеринки в честь собственного дня рождения. Супруг Екатерины Валентин, решив удивить жену, закупил 25 килограммов сухого льда и высыпал его в бассейн с хлорированной водой. Из-за выброса углекислого газа муж блогерши и двое друзей получили ожоги и отек легких, несовместимые с жизнью.

После смерти отца своих двоих детей Екатерина продолжила обсуждать с аудиторией происходящее и уже через несколько дней после трагедии приняла участие в съемках ток-шоу. Мнения пользователей разделились — кто-то считает, что Диденко хайпует на крови, но многие поддерживают девушку, потерявшую супруга.

Екатерина долго игнорировала упреки в свой адрес, однако все же решила поставить все точки над i. Видео с обращением она опубликовала в Инстаграме.

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После трагедии с сухим льдом Екатерина Диденко вмиг стала известной
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«Выражаю соболезнования близким и родственникам погибших. О том, что произошло на моем дне рождения, я рассказала на передаче ''Пусть говорят''. И это не хайп, как кто-то подумал. Прошу прекратить писать мне гадости. Эта история — стечение обстоятельств. Я не виновата. Из родственников ребят меня никто не обвиняет. Никому не желаю оказаться на моем месте», — заявила Екатерина.

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