37-летняя чувственная брюнетка Надежда Мейхер вспомнила времена, когда она была одной из солисток культовой поп-группы «ВИА Гра». По словам артистки, которая сейчас активно занимается сольной карьерой, все то, что было связано с девичьим коллективом, осталось в прошлом.
Надежда даже просит называть ее настоящую фамилию — Мейхер, а не псевдоним Грановская, который придумал продюсер «ВИА Гры» Константин Меладзе.
«Я иду своим путем, но благодарна за тот период времени», — рассказала Надежда на шоу «Люкс ФМ» на YouTube.
Мейхер также призналась, что за все время работы в «ВИА Гре» не смогла подружиться ни с одной из девочек-солисток, однако ко всем она прекрасно относится и по сей день. И когда красавицы встречаются на каких-либо мероприятиях, то обязательно обмениваются приятными словами.
Дистанцию Мейхер держала не только с коллегами по сцене, но и продюсером Константином Меладзе, и его младшим братом Валерием, с которым «ВИА Гра» записала несколько совместных песен и нередко выступала.
«Они не оказывали мне знаки внимания. И не хотелось бы. Я верю в судьбу и во взаимную любовь. У меня нет потребности иметь рядом статусного человека. Для меня важно, когда отношения судьбоносные», — заявила Мейхер.
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