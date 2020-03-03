Надежда Мейхер заявила, что Константин и Валерий Меладзе никогда не оказывали ей знаки внимания

Надежда Мейхер была одной из самых ярких солисток «ВИА Гры» за все время существования коллектива. Певица поведала, как складывались ее отношения с другими девушками и братьями Меладзе.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

37-летняя чувственная брюнетка Надежда Мейхер вспомнила времена, когда она была одной из солисток культовой поп-группы «ВИА Гра». По словам артистки, которая сейчас активно занимается сольной карьерой, все то, что было связано с девичьим коллективом, осталось в прошлом.

Надежда даже просит называть ее настоящую  фамилию — Мейхер, а не псевдоним Грановская, который придумал продюсер «ВИА Гры» Константин Меладзе.

Константин Меладзе

«Я иду своим путем, но благодарна за тот период времени», — рассказала Надежда на шоу «Люкс ФМ» на YouTube.

Мейхер также призналась, что за все время работы в «ВИА Гре» не смогла подружиться ни с одной из девочек-солисток, однако ко всем она прекрасно относится и по сей день. И когда красавицы встречаются на каких-либо мероприятиях, то обязательно обмениваются приятными словами.

«ВИА Гра» и Валерий Меладзе

Дистанцию Мейхер держала не только с коллегами по сцене, но и продюсером Константином Меладзе, и его младшим братом Валерием, с которым «ВИА Гра» записала несколько совместных песен и нередко выступала.

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Надежда Мейхер считается одной из самых сексуальных солисток «ВИА Гры» за всю ее историю
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«Они не оказывали мне знаки внимания. И не хотелось бы. Я верю в судьбу и во взаимную любовь. У меня нет потребности иметь рядом статусного человека. Для меня важно, когда отношения судьбоносные», — заявила Мейхер.

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