«Я иду своим путем, но благодарна за тот период времени», — рассказала Надежда на шоу «Люкс ФМ» на YouTube.

Мейхер также призналась, что за все время работы в «ВИА Гре» не смогла подружиться ни с одной из девочек-солисток, однако ко всем она прекрасно относится и по сей день. И когда красавицы встречаются на каких-либо мероприятиях, то обязательно обмениваются приятными словами.