Историю Маргариты Грачевой, которой бывший муж-садист отрубил кисти рук, обсуждают и по сей день. Многим интересно узнать, как живет молодая женщина после той трагедии, которая с ней произошла. Фолловеров восхищает жизнелюбие девушки, ведь практически на каждом снимке она позирует с широкой улыбкой.
3 марта Грачева поведала об одной печальной ситуации, с которой вынуждена сталкиваться каждый день. Речь идет о том, как окружающие относятся к ее сверхсовременному протезу. Из-за него девушка в шутку называет себя «мамой-трансформером».
Маргариту расстраивает то, что другие родители, которых она встречает, неизменно пытаются сделать так, чтобы их дети не видели протез девушки.
«Часто замечаю, когда прихожу в детский сад, на занятия по фигурному катанию, и дети в группе впервые видят мою железную руку, многие родители начинают сразу тянуть детей к себе, говорить ''не смотри, не подходи'' или переводить тему в надежде, что ребенок быстро переключится, забудет и больше не спросит», — с горечью заметила Грачева.
По мнению Маргариты, в детских садах и школах следует проводить мероприятия, где могут участвовать люди и дети с ограниченными возможностями. Сама девушка обязательно посетила бы такое. «Я бы с удовольствием рассказала, как работает протез, и дала его потрогать», — сообщила Грачева.
Многие подписчики в комментариях согласились с позицией Маргариты. Им показалось, что некоторые нарочно стараются игнорировать существование инвалидов. Были и те, кто попытался найти действиям родителей оправдание. Так, фолловеры предположили, что люди боятся обидеть человека излишним вниманием и не всегда уместными вопросами, которые могут задавать дети.
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