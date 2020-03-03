Маргариту расстраивает то, что другие родители, которых она встречает, неизменно пытаются сделать так, чтобы их дети не видели протез девушки.

«Часто замечаю, когда прихожу в детский сад, на занятия по фигурному катанию, и дети в группе впервые видят мою железную руку, многие родители начинают сразу тянуть детей к себе, говорить ''не смотри, не подходи'' или переводить тему в надежде, что ребенок быстро переключится, забудет и больше не спросит», — с горечью заметила Грачева.

По мнению Маргариты, в детских садах и школах следует проводить мероприятия, где могут участвовать люди и дети с ограниченными возможностями. Сама девушка обязательно посетила бы такое. «Я бы с удовольствием рассказала, как работает протез, и дала его потрогать», — сообщила Грачева.