«Не смотри, не подходи»: изувеченная мужем Маргарита Грачева пожаловалась на матерей, которые «спасают» от нее своих детей

Изувеченная мужем Маргарита Грачева с грустью заметила, что иногда сталкивается с предвзятым отношением к себе. Некоторых смущает ее бионический протез.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Маргарита Грачева

Историю Маргариты Грачевой, которой бывший муж-садист отрубил кисти рук, обсуждают и по сей день. Многим интересно узнать, как живет молодая женщина после той трагедии, которая с ней произошла. Фолловеров восхищает жизнелюбие девушки, ведь практически на каждом снимке она позирует с широкой улыбкой

3 марта Грачева поведала об одной печальной ситуации, с которой вынуждена сталкиваться каждый день. Речь идет о том, как окружающие относятся к ее сверхсовременному протезу. Из-за него девушка в шутку называет себя «мамой-трансформером».

Маргариту расстраивает то, что другие родители, которых она встречает, неизменно пытаются сделать так, чтобы их дети не видели протез девушки.

«Часто замечаю, когда прихожу в детский сад, на занятия по фигурному катанию, и дети в группе впервые видят мою железную руку, многие родители начинают сразу тянуть детей к себе, говорить ''не смотри, не подходи'' или переводить тему в надежде, что ребенок быстро переключится, забудет и больше не спросит», — с горечью заметила Грачева.

По мнению Маргариты, в детских садах и школах следует проводить мероприятия, где могут участвовать люди и дети с ограниченными возможностями. Сама девушка обязательно посетила бы такое. «Я бы с удовольствием рассказала, как работает протез, и дала его потрогать», — сообщила Грачева.

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Маргарита Грачева учится жить дальше
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Многие подписчики в комментариях согласились с позицией Маргариты. Им показалось, что некоторые нарочно стараются игнорировать существование инвалидов. Были и те, кто попытался найти действиям родителей оправдание. Так, фолловеры предположили, что люди боятся обидеть человека излишним вниманием и не всегда уместными вопросами, которые могут задавать дети.

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Комментарии

4
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  • Отношение к инвалидам у нас ужасное, но не на бытовом уровне. Что касается данной статьи - мне кажется, Маргарита откровенно брешет. При всем уважении.
  • Дикари
  • Маргарита говорит все очень и очень по делу. Возможно, ей, с ее энергией, бы следовало стать лидером и публичным "лицом" какого-нибудь движения женщин с ограниченными возможностями?
  • Она надоела, пускай грубо, но зато честно.

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